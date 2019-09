Freestyle rap: el arte urbano que cambió la vida de tres jóvenes

La música ha unido a tres estudiantes del Colegio Hispanoamérica, quienes decidieron hacer freestyle rap. Este es un arte que se enfoca en la improvisación musical, y que transmite, a través de sus letras, mensajes positivos que permitan concienciar a los jóvenes sobre diferentes problemas que les afectan.

Bryan relató que estas situaciones le han dificultado la oportunidad de manejar su vida personal y sus estudios. Sin embargo, ellas también lo han fortalecido y le permitieron encontrar en el freestyle rap una oportunidad de demostrar que puede salir adelante para demostrar su talento y perseverancia. "Hago freestyle rap de obras literarias o de cualquier hecho histórico que leo. Incluso realicé una improvisación sobre la memoria del conflicto armado de El Salvador", dijo el joven.

Lo anterior sucedió a pesar del concepto negativo que las personas tienen de este arte urbano que, según Bryan, le ha permitido, no solo a él sino a sus otros dos amigos, canalizar sus emociones y enfocarse en metas positivas. Así lo hizo también Kevin Campos. Luego de la muerte de su padre, en 2014, este joven entró en una depresión profunda, por lo que tuvo que irse a vivir con dos tías. Dos años después conoció a Bryan e iniciaron este proyecto de improvisación musical, que le permitió salir de la depresión y no enfocarse en el dolor de la pérdida, sino en crear y rapear. "El freestyle me ha ayudado no solo a salir de la depresión, sino a buscar ideas creativas para mis tareas escolares. Cuando mi mente está en blanco o me siento mal empiezo a escribir lo que pienso, y escribirlo me ayuda a sentirme mejor", expresó Campos.

El tercer miembro del equipo, Emiliano Méndez explicó que esta actividad ha sido una fuente de inspiración para querer ser mejor persona, más cercana a la realidad, pero sobre todo más próximo a los libros. "Antes pasaba demasiado tiempo en el celular, pero ahora los libros se han vuelto mi nuevo pasatiempo. Para el arte que practico, la lectura, la imaginación y la improvisación son fundamentales", enfatizó Méndez. Los tres jóvenes concuerdan en que luego de tener esta experiencia musical se han dado cuenta de que el freestyle rap tiene un enorme potencial para transmitir mensajes a los jóvenes. Es por eso que para este año tienen como objetivo empezar a escribir sobre temas profundos, trascendentales y cercanos a los jóvenes, como son el feminicidio, el maltrato animal y el cambio climático, entre otros. "Queremos hacer conciencia al resto de la juventud que todo lo que sucede socialmente nos afecta, por tanto, nosotros como jóvenes necesitamos darle voz a quienes no la tienen y enviar mensajes positivos", explicó Emiliano.

A pesar de que no han participado en ninguna competencia, sueñan con ir a alguna y demostrar al resto de personas que el arte urbano puede ser profundo, transmitir mensajes de importancia y puede cambiar la vida de quienes lo practican o escuchan. "Esto es una forma de expresarse, puede cambiar la ideología de quienes lo escuchan; es más, permite que los jóvenes nos alejemos de la delincuencia porque tratamos de mejorarnos y con ello mejorar la sociedad", finalizó Méndez.

De acuerdo con Óscar Hernández, coordinador de la banda musical del colegio, la institución se siente orgullosa de abrirle espacio a jóvenes que les apasiona el arte porque saben que esto les ayuda a crecer y a tener nuevas perspectivas en la vida, así como lo demuestran estos tres estudiantes a quienes describió como "seres integrales, con excelente rendimiento académico y gran talento".