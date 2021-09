Frontera El Poy sigue con paso restringido

El paso vehícular en la frontera El Poy continúo inhabilitado durante el sábado, luego de que las lluvias generadas en las últimas horas, y el desbordamiento del río Marchala, creara una cárcava de grandes dimensiones sobre la carretera que de Honduras conecta a El Salvador.

Los daños de la infraestructura vial se ubican justo a la altura de la Aldea Santa Rita, Ocotepeque, sobre la ruta vial CA-4 jurisdicción de Honduras, fronteriza al norte del departamento de Chalatenango en El Salvador.

De acuerdo con la información, el cauce del afluente creció por las fuertes lluvias, por lo que la carretera quedó con hundimientos y tuberías dañadas. Los transportistas que acostumbran a viajar de un país al otro explicaron que ese es un problema que siempre se da durante el invierno, y que "las autoridades hondureñas no realizan trabajos más duraderos".

"El año pasado para la tormenta Iota se dio el mismo problema, y el detalle es que es la única vía de acceso de la frontera El Poy, entre los dos países, se interrumpe por días. El problema del puente ya tiene años, y no le ponen atención a eso, tienen que hacer una buena bóveda, porque el agua con lodo ha cubierto unos 6 metros de hondo. Lo que están haciendo ahí un ratito va a durar, porque si no para de llover la misma agua sigue desbordando el lodo por bajo, como solo ponen tubos y le echan tierra, no cierran bien", expresó Horacio Romero, quien se dedica a hacer viajes para una empresa de harinas, de El Salvador a Honduras.

Romero añadió que pudo cruzar la frontera ayer porque fue de los que se quedaron en la fila que viajaba hacia El Salvador, y que era imposible retornar, pero que tuvo que esperar 24 horas para pasar. Asimismo, narró el impacto que ha tenido el cierre de la frontera, en el intercambio de mercancías.

"Llegué desde el viernes a las 11:00 a.m y voy a poder entrar a El Salvador el sábado a las 11:00 a.m. A las empresas lo que les afecta es el atraso porque yo tendría que haber llevado esta mercadería el viernes, espero que no me la rechacen", añadió el salvadoreño.

Por su parte, José Rivera, otro salvadoreño explicó que viaja dos veces por semana a través de la frontera El Poy, y que siempre que cierra dicha vía tienen pérdidas, sobre todo cuando transportan productos perecederos.

"Esto ya es viejo, desde que yo tengo conocimiento y viajo para Honduras, el problema ha sido persistente, se nos complica porque se nos alarga el viaje y los gastos se nos extienden", indicó.

Por su parte, Martín Vanegas, un hondureño que esperaba a que habilitaran el paso hacia su país natal, expresó que no le quedaba otra opción que esperar, ya que le salía más complicado tomar otra ruta.

"Todos los que estamos del lado de El Salvador esperamos primero que la lluvia se calme para que el río no siga colapsando, y que puedan realizar las obras de mitigación para que habiliten la vía", opinó.

Los transportistas coinciden en que la carretera que conduce hacia Honduras se encuentra en mal estado, y aseguraron que solo unos 50 kilómetros son de concreto hidráulico, y lo demás se encuentra bastante dañada.

Por su parte, el gobierno de El Salvador, anunció las rutas alternas para la circulación de carga internacional y también para la movilización de personas o vehículos livianos.

"Se pueden utilizar las rutas de El Amatillo (para el tránsito de personas) y el puesto de Anguiatú, que requiere entrar a Honduras vía la aduana El Florido, Guatemala", detalló la Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la Dirección General de Migración y Extranjería, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, recordó que estas son dos rutas idóneas para poder llegar a Honduras.

Atraso. La frontera El Poy tiene una fuerte carga de mercadería que cruza a diario. Se han alargado los tiempos.