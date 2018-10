Froylán, el agente que sorteaba su vida entre la PNC y la ganadería

Froylán Pérez Palacios, el policía que fue asesinado a tiros el martes pasado en Quezaltepeque, sorteaba su tiempo entre su trabajo como investigador en la Policía Nacional Civil (PNC) y la ganadería.

Estaba destacado desde hace tres años en el Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía de Soyapango, y en los momentos de descanso cuidaba de los suyos y pastoreaba sus animales.

Froylán salió de licencia desde las 8 de la mañana del pasado martes. El agente regresaba de alimentar a su ganado desde San Juan Opico, como era habitual, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes que lo mató con arma de fuego. Su cadáver quedó dentro del automóvil en que se transportaba, en la colonia La Lava, del cantón Primavera, en Quezaltepeque, La Libertad.

Su muerte representa la baja 23 de la PNC en lo que va del año, de las cuales 21 han sido policías y dos trabajadores administrativos, según los datos oficiales.

Los ataques a los miembros de la corporación policial son más habituales cuando están de descanso, porque tienen mayor vulnerabilidad, mencionó ayer en una entrevista de televisión el director de la PNC, Howard Cotto, quien aseguró que las autoridades trabajan en mejorar las medidas de seguridad en estos casos.

"Tenemos un plan permanente para evitar estos hechos, y gracias a las medidas de protección y autoprotección se han evitado otros hechos", agregó el director policial, durante la entrevista matutina en Canal 12.

La investigación

Las personas más cercanas a Froylán Pérez aseguraron que nunca había recibido amenazas de pandillas, o al menos nunca se las comunicó a nadie. Aunque el director de la PNC sostiene que la mayoría de estos crímenes son ejecutados por pandilleros.

"Tenemos equipos que se dedican específicamente a investigar estos casos de atentados contra nuestro personal, y es claro que estos hechos son cometidos por miembros de pandillas", apuntó Cotto.

El jefe de la Policía también adelantó que ya tienen identificado a los posibles autores del crimen: unos pandilleros que operan en el municipio de Quezaltepeque, de quienes no brindó más detalles para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se reportó ninguna captura relacionada con este hecho. La única pista es que el día del crimen se conducían en una camioneta celeste.

El agente asesinado deja en la orfandad a dos niñas menores de edad, una de cuatro años y la otra de 13. Ambas quedarán al cuidado de la madre.