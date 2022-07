"Fue irresponsabilidad del conductor", afirman residentes de la Santa Lucía sobre microbús atrapado en inundación

Residentes de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, fueron testigos de los momentos en que un microbús de la ruta 29 A, con varios pasajeros a bordo, quedó atrapado en la zona del triangulo de la colonia debido a las inundaciones que se registraron durante la tarde del viernes 22 de julio.



Según los vecinos, la lluvia comenzó a eso de las 3:00 de la tarde de ayer y 20 minutos bastaron para que las calles de la colonia se inundaran. Afirmaron que el agua rápidamente sobrepasó el metro de altura, dejando las calles intrasitables.



A pesar de la situación, el conductor del microbús se dispuso a cruzar la vía inundada, quedando atrapado a los pocos metros de haberlo intentado, afirmaron este sábado los residentes de la zona.

#ClimaSV | Varias personas quedaron atrapadas en un bus de la ruta 29A, en la zona conocida como El Triángulo, entrada de la colonia Santa Lucía, Ilopango. Personal de Protección Civil acudió a evacuarlos. Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia. pic.twitter.com/fbDU6cRfCy — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) July 22, 2022



"Pesonas desde sus viviendas le dijeron a él (conductor) que no lo hiciera, pero no hizo caso y se metió a la calle. Fue irresponsabilidad del conductor, no es posible que sabiendo cómo se ponen estas calles, realizara esa acción. Debe haber una sanción para esa personal, por poner en riesgo la vida de las personas que iban en el interior", dijo Elidoro Alas.



Otra vecino, que prefirió no revelar su identidad, relató que en pocos minutos el agua alcanzó la altura de las ventanas del microbús, por lo que también comenzó a inundarse.



A bordo de una balsa, elementos de la Fuerza Armada evacuaron a los pasajeros de la unidad de transporte. Un total de 21 personas, entre ellos niños y adultos mayores, fueron rescatados, sin que se reportaran lesionados, aunque algunos pasajeros reportaron crisis nerviosa.



"Pero ni buses grandes ni del Ejército se han atrevido a cruzar la calle en esos momentos, para que él lo haya hecho. De la ruta del microbús, que estimaban daños de más de $25,000, pero eso no es nada a lo que podía haber pasado si una persona hubiese perdido la vida", insistió Alas.