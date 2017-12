¿Fue parte “El Taber” de la tregua entre pandillas?

“En ningún momento. No apoyaríamos algo como eso. Lo que nosotros hicimos fue parte de nuestras actividades como iglesia”. Con esas palabras, el pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel” Central (TBB), Edgard López Bertrand Jr., conocido como “Toby Jr.”, salió al paso de los cuestionamientos sobre una posible participación de su iglesia en el proceso de tregua con pandillas que realizó el Gobierno de El Salvador, durante el mandato del expresidente Mauricio Funes Cartagena.

Toby Jr. declaró esas palabras durante una entrevista televisiva esta mañana, en la que señaló que “como TBB, siempre hemos tenido programas de apoyo a la reinserción de los privados de libertad, algo de lo que Centros Penales siempre tuvo conocimiento”.

"El Taber" y los centros penales

“Hemos graduado pastores dentro de las cárceles, hemos enseñado sobre la Palabra de Dios y hemos buscado que sus vidas se transformen. Esa es nuestra labor, nada más”, explicó el líder religioso.

“La visita de reos de alta peligrosidad que han cambiado sus vidas y se han entregado a los caminos de Dios es algo que siempre se ha hecho en el TBB"

Con respecto a la controversial visita de algunos de los voceros de los grupos de pandillas a una de las reuniones del TBB el pasado año 2013, Toby Jr. señaló que “Centros Penales nos daba permiso para llevar a pandilleros a la Iglesia”, aunque aclaro que “la visita de reos de alta peligrosidad solo es para reos que han sido transformados por la Palabra de Dios”.

“La visita de reos de alta peligrosidad que han cambiado sus vidas y se han entregado a los caminos de Dios es algo que siempre se ha hecho en el TBB. No tuvo nada que ver con el apoyo a una tregua o como una estrategia de lo que se estaba haciendo”, señaló el pastor evangélico, quien también criticó fuertemente dicho proceso de tregua. “No se vale hacer algo como eso y después querer pedir perdón”, agregó.

“Los frutos que tenemos en las cárceles, la gente no los comprende. El propósito de la Iglesia local es afectar directamente a las personas y eso incluye a los privados de libertad también”, continuó, señalando que “tenemos presencia en todos los centros penales del país, menos en seis, que son los que están incluidos en las medidas extraordinarias donde absolutamente nadie puede entrar”.

Además, recordó que “cuando comenzó el proceso de la tregua no nos tomaron en cuenta, llamaron a otros pastores, pero nosotros, con mi padre, no fuimos tomados en cuenta”. “Nosotros solo nos tomamos el momento para llevar ayuda humanitaria. Pero cuando eso reventó (caso tregua), dimos gracias a Dios por no haber sido incluidos”, puntualizó.

La entrevista que causó conmoción

El pasado mes de mayo del año 2013, Carlos Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, y Dionisio Arístides Umanzor, alias “el Sirra”, voceros de las principales pandillas del país, asistieron a la iglesia Tabernáculo Central Amigos de Israel y sostuvieron una entrevista en uno de los programas televisivos que dicha congregación posee en su canal de señal abierta.

Este hecho fue investigado por el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, y provocó también la destitución de Nelson Rauda, quien entonces era el director general de Centros Penales y quien autorizó la salida de dichos pandilleros al culto religioso.

También, el entonces comisionado Pedro Baltazar González fue removido ayer de su cargo como subdirector Antipandillas tras conocerse que varios agentes a su cargo custodiaron a los dos pandilleros que participaron en una entrevista realizada en el Tabernáculo Amigos de Israel.