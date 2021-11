"Fue una alza planificada": Vicepresidente Ulloa reacciona ante súbita detención de homicidios

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, emitió declaraciones respecto a la súbita detención del repunte de homicidios que, entre el martes 9 y el jueves 11 de noviembre, dejó 47 víctimas mortales a escala nacional. "Fue una alza planificada", aseveró el mandatario, "tenía como propósito generar angustia y temor en la población y, a la vez, retar la política del Plan Control Territorial".

El viernes 12 de noviembre, el presidente Nayib Bukele aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que El Salvador contabilizaba 24 horas con cero homicidios. Esto luego de que anunciara el 10 de noviembre, siempre desde la red social, el inicio de un despliegue nacional que, de acuerdo con el mismo Bukele, movilizó a más de 40,000 policías y militares a escala nacional.

Investigadores en temas de seguridad, como Jeannette Aguilar, aseguraron, en declaraciones a un medio nacional, que el alza en los asesinatos podría interpretarse como "estrategia para demostrar efectividad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Plan Control Territorial del Gobierno de Bukele".

"Yo creo que los resultados han sido contundentes", dijo Ulloa respecto a los tuits de Bukele que contabilizaban las horas sin homicidios. Agregó que el repunte es muestra de que los grupos criminales "siguen lineamientos estructurados con recursos bélicos y financieros".

"He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de 'tregua' (...) Pregúntenle (a los policías y soldados) si han tenido contemplaciones con alguien, pregúntenles si no tienen instrucciones precisas de poner orden", reza un tuit de Bukele. Hace referencia a comentarios en redes sociales que especulaban que la súbita detención de los homicidios se debe a negociaciones entre el Gobierno y las pandillas. Ulloa no emitió ninguna declaración respecto al tema.

El sábado 13 de noviembre, Bukele tuiteó: "Luego del #DespliegueNacional de nuestra PNC y Fuerza Armada, El Salvador contabiliza 40 horas sin homicidios y sin denuncias de desaparecidos". En promedio, el repunte de asesinatos repunte dejó un promedio de 15 muertes violentas por día.