"Fue una broma tonta, lo reconozco"

Hace 14 años, en una entrevista con la revista Enfoques, Jorge Meléndez ("Jonás") dio indicios de saber dónde fue enterrado el cuerpo del poeta Roque Dalton, asesinado por el ERP en mayo de 1975; pero se reservó la información en ese entonces y dijo: "Cuando esté más viejo nadie va a querer comprar mi libro si no tiene cosas interesantes. No tengo reparos en que se conozca la verdad, pero es algo que me va a ser útil luego".

Ayer durante la conferencia de prensa que brindó con respecto a la destitución de su cargo como director de Protección Civil ordenada por el presidente Nayib Bukele al ministro de Gobernación, Mario Durán, vía Twitter en la que lo mencionó como acusado del asesinato del poeta, recordó dicha entrevista.

"A mí me comenzó a acusar una periodista y va de darle y darle, llegó un momento que yo ya no, yo no quería hablar, porque en estas entrevistas ustedes cortan, publican y no es literal lo que uno dice, ustedes hacen su trabajo", dijo a los periodistas que cubrían la conferencia.

Argumentó que su respuesta hace 14 años fue debido a esa presión. "Ya acosado le digo: ‘Nombre, yo voy a contar todo después, sino no me van a comprar mi libro’, así le dije", sostuvo.

Inmediatamente reconoció que fue una "broma tonta". "Le pido perdón a Juan José (Dalton) porque lo oí que está dolido por eso y a la familia también, y al pueblo salvadoreño", expresó Meléndez.

Afirmó estar de acuerdo en que se tiene que saber la verdad sobre el asesinato.