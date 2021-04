Fuertes vientos, aguas turbias e imprudencia, la peligrosa combinación que terminó en el vuelco de una lancha con 13 personas a bordo

El pasado sábado 3 de abril se conoció sobre una lancha con 12 personas a bordo que volcó en las aguas del lago de Ilopango. De las 12 personas, una falleció al momento de ser sacada a la playa y una más que se ahogó y sigue desaparecida. Ese fue el resultado de un viaje que no debió ser. En primer lugar porque es prohibido ingresar con lanchas de turistas pasajeros en la noche; segundo, porque había condiciones climáticas adversas para navegar ese día a esa hora; y tercero, porque el agua estaba "picada" y ello, aunado a la sobrecarga con la que contaba la nave acuática, hizo fracasar la expedición.

Ese es el resumen de lo que pasó el sábado pasado, a eso de las 7:00 de la noche. Las 12 personas de la expedición salieron en una lancha alquilada desde el sector de El Malecón, en el lugar conocido como Palo Seco. Se dirigieron a la isla La Puntona, también conocida como San Cristóbal. La idea era pasarla bien en los últimos días de vacaciones, pero no fue así. En el camino, el joven lanchero que ahora está detenido y será procesado por el delito de homicidio culposo, Michael Gómez Flores, de 19 años, se encontró con una lancha volcada y la auxilió. Una versión dice que subió a su lancha a las personas accidentadas y la otra versión que circula en el lugar es que llevó a las personas de su viaje a la isla La Puntona, las dejó ahí y luego llevó a los accidentadas que encontró en su camino a la playa. Fue cuando regresó por el grupo que llevaba bajo su responsabilidad para traerlos de la isla a la playa, con el viento aumentado y el agua más "picada", que su embarcación volcó, provocando el accidente. Héctor Arturo Rivera, de 49 años, desapareció en el momento y no ha sido encontrado hasta el momento. Once personas regresaron a la playa pero, al llegar a tierra firme, una mujer que andaba en el grupo sufrió un paro cardíaco y murió.

Los lancheros amigos del detenido Michael le ayudaron con el rescate de la gente de su viaje. Vía Whatsapp les mandó un mensaje de auxilio, en el que les decía que había volcado con la gente. Fue así que sus compañeros ingresaron al agua y le ayudaron. Las autoridades llegaron más tarde. Según el sargento Donald Vladimir Ayala, del comando de Fuerzas Especiales con sede en la Fuerza Aérea de Ilopango, la búsqueda del cuerpo comenzó hasta el domingo en la mañana.

"El cuerpo tuvo que haber salido a flote a las 24 horas, pero no ha salido. Como Fuerzas Especiales lo comenzamos a buscar el domingo en la mañana y vamos a ver qué dicen las jefaturas, a ver si regresamos mañana (martes)”, dijo el militar. "Hoy hicimos búsqueda superficial en la zona del incidente, pero no hubo suerte”, agregó. Dos lanchas rápidas tipo Zodiac y el equipo de buzos eran sus armas de rescate para este lunes, más dos elementos especializados en rescate acuático.

Marlon Martínez, subjefe de guardavidas de Cruz Roja a escala nacional explicó que este lunes buscaron el cuerpo durante 8 horas. "Vamos a regresar mañana para continuar con la búsqueda. Hoy estuvimos en el sector de Joya Grande, y al otro lado del lago y nada", explicó Martínez.

#LoÚltimo | La búsqueda de la persona desaparecida en el lago de Ilopango contó con el apoyo de socorristas de la Cruz Roja. Compartimos las declaraciones del subjefe de guardavidas. Video: LPG/Jorge Carbajal pic.twitter.com/qTd4vFGqHD — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) April 5, 2021

Ellos también incluyeron dos buzos en su equipo de ocho personas, pero no hubo éxito. La Policía Nacional Civil también está colaborando con la búsqueda con su personal especializado de Politur. La fuente explicó que cada minuto que pasa en clave para encontrar el cuerpo. "No hay control de los lancheros, esa lancha no tuvo que andar ahí en esas condiciones, con ese clima y peor en la noche", declaró.

Para el lanchero y miembro de la junta directiva de la Asociación de Microempresarios Ecológicos del Lago de Ilopango (Asomitupeli), Nelson Vásquez, lo que sucedió es que la lancha ingresó con condiciones de clima adversas, y además iba sobrecargada. "A esas lanchas se le ponen diez personas máximo, y andaba 12. Además, las autoridades advierten que no se puede ingresar al lago con un clima como el del sábado", declaró. "Lo que sabemos es que vino a dejar la gente de una lancha que había volcado por el oleaje y por el viento y que cuando regresó por el otro grupo es que fue solo a fracasar", agregó. A su criterio, el accidente le pudo pasar a cualquiera de los lancheros del lago, pero a la vez se pudo evitar. "En la cooperativa de nosotros no podemos salir ni de noche ni sobrecargar las lanchas o salir con condiciones de clima así, ya que está prohibido y nos sancionan, nos suspenden y no podemos trabajar", señaló.

Según la fuente de la PNC, que no quiso identificarse, los lancheros trabajan sin normas y sin un reglamento. "Si uno anda aquí y ve una anomalía les llama la atención, de lo contrario, nada”, dijo. Las próximas horas serán clave para encontrar el cuerpo. La Cruz Roja dijo que han dejado contactos en los lugares donde han andado buscando y que en caso de que el cuerpo salga a la superficie en la noche o en la madrugada, regresarán de emergencia a colaborar en el rescate.

#LoÚltimo | La búsqueda por la persona desaparecida en el Lago de Ilopango culminó este lunes 5 de abril, por parte de las autoridades y cuerpos de socorro. Video: LPG/Jorge Carbajal pic.twitter.com/jwLOQKW2tz — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) April 5, 2021