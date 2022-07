Fuerza Armada llama a la reserva para sumar elementos

El director del Estado Mayor Conjunto de Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el general de brigada Miguel Ángel Rivas Bonilla, giró un memorándum el 18 de julio del presente año en el que solicita a todas las unidades que convoquen al personal de reservistas bajo su mando, para que se presenten a la Oficina de Reclutamiento o Centro de Reclutamiento de Reserva para darse de alta de nuevo. Esto, según confirmaron fuentes de la FAES a LA PRENSA GRÁCICA, porque necesitan a militares ya formados para "ciertas actividades".

En la misiva el general Rivas Bonilla asegura que los reservistas a los que se les otorgue el alta de nuevo tendrán "aparte de su salario mensual, un aumento cada mes, un bono trimestral y un bono de alimentación".

Para Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad pública, esta convocatoria no es nada nuevo, ya que desde el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se recurría a reservistas para reforzar los planes de seguridad gubernamentales.

Y aunque en esta ocasión no se sabe para qué quieren más soldados, aseguró que resulta obvio que les interesa contratar a personal experimentado.

"Es posible que estén recurriendo a reservistas porque les urge contar con personal militar formado de inmediato y así alcanzar las metas numéricas que se han impuesto a la fuerza militar. Esto va en la línea de consolidar una mayor militarización de la seguridad y de la vida pública a medida que el gobierno pierda respaldo popular y legitimidad", aseguró.

“Le están apostando (el gobierno) mediáticamente a posicionar la figura de lo militar, sobre todo con esos valores que profundizan a través de los medios, como el tema de la honestidad, la negación y el sacrificio”.



Gabriela Colocho, investigadora del SSPAS.

En el memorandum de convocatoria a reservistas se aclara que una vez se tengan los datos de los interesados, los oficiales de personal deberán informar a la Dirección General de Reclutamiento y Reserva de la Fuerza Armada, lo cual debía suceder entre el 19 y el 21 de julio.

Una fuente interna de la FAES confirmó la autenticidad del documento y explicó a LA PRENSA GRÁFICA más detalles del comunicado. Aseguró que a estos militares que entrarán, aparte de su sueldo de $220, recibirán trimestral otros $200 de bono y $200 de alimentación.

Sin embargo, no es la misma cantidad para el personal administrativo, al cual corresponden $150 y no se les entrega el bono de alimentación. También aseguran que al "personal de cuarteles" solo se le entrega el bono de $200, pero no el bono de alimentación. La fuente informó además que el personal está molesto porque les han suspendido la licencia debido al actual régimen de excepción, por lo que consideran que estas medidas para la reserva son "un gancho" para atraerlas.

ANTES DE AGOSTO

Según las fuentes consultadas por este medio, la FAES necesita reclutar a 2,500 miembros a más tardar el 1 de agosto. "Pero dudo que lo logren, es una situación casi imposible, ya que deberán hacerse pruebas psicológicas y médicas, además de pedir antecedentes penales a todos los interesados y no todos pasarán las pruebas", expuso un miembro del ejército.

Y agregó que "podría haber una crisis por el personal dentro de la FAES. Al parecer no están manejando la situación".

El militar consultado aseguró que muchos ignorarán la convocatoria porque solo es un ofrecimiento para tres meses y que luego quedarán desempleados, por lo que no quieren arriesgarse a no tener estabilidad laboral, además de las suspensiones de licencia. "La tropa no quiere llegar a prestar el servicio porque a los reservistas les están diciendo que los van a contratar por tres meses, prefieren quedarse en su anterior trabajo", aseveró.

“Esta convocatoria la están haciendo porque no hay tropa. Al parecer no quieren entrar muchos soldados y están tratando de hacer que lleguen. Es probable que ya no les interese formar parte de la Fuerza Armada”.



Miembro de la Fuerza Armada, que pidió anonimato.

"El soldado tiene baja la moral, porque a pesar que gana un poco más, le han quitado la licencia para que todos anden trabajando, porque trabajan en varias diligencias y muchos no quieren hacerlas. Están cansados y otros consideran que no tendrían que hacerlas", aseguró un miembro de la FAES que pidió anonimato.

A estas nuevas funciones de la Fuerza Armada hace referencia el Servicio Social Pasionista (SSPAS) en su informe recién publicado "Cambios y continuidades en el rol de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana 1992-2022", que abarca el comportamiento de la fuerza militar en los últimos 30 años.

En dicha investigación el SSPAS mostró su preocupación ante las nuevas funciones que desempeñan los militares porque trascienden la seguridad ciudadana y se evidencia el vínculo entre lo civil y lo militar. "Son parte de esos beneficios que ceden a los militares. Le están apostando mediáticamente a posicionar la figura de lo militar, sobre todo con esos valores que profundizan a través de los medios, como el tema de la honestidad, la negación, el sacrificio", aseguró Gabriela Colocho, investigadora del SSPAS.

Colocho indicó que es necesario hacer una mirada más crítica de esta situación y señaló que es hay funciones actuales de la FAES que son inconstitucionales. "Nos ha preocupado que se están lucrando en otro tipos de acciones", indicó la experta.

Como ejemplo mostró su preocupación el reciente desempeño de los militares en el Instituto de Medicina Legal, cuando a inicios de julio miembros del Comando de Sanidad Militar hicieron labores forenses

"A eso nos referimos con remilitarizar la vida pública con esas nuevas funciones y competencias que se están dando y las cuales no están establecidas en esa lógica constitucional de la cuál se partió después de los Acuerdos de Paz, en el funcionamiento que debía tener la FAES", expuso.