Fuerza Armada no apoya cierre de municipios

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) no apoyará los cercos sanitarios locales. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijo ayer que la Fuerza Armada no apoyará los cercos municipales sugeridos por algunas alcaldías del país. Esto, luego de conocerse que la fracción de ARENA ha propuesto a la Asamblea Legislativa que permita a los alcaldes imponer restricciones a la ciudadanía en sus territorios para enfrentar la covid-19.

Merino Monroy señaló que las medidas que quieren implementar los alcaldes no es la solución para la pandemia. Además, dijo que el presidente de la república Nayib Bukele no está de acuerdo con esa propuesta. El ministro agregó que la autoridad máxima es el Ministerio de Salud y que una pandemia no puede ser manejada de manera individual por los gobiernos locales.

"No es la solución. He escuchado muchos argumentos y algunos dicen que hay municipios donde no hay muchos casos y para qué cerrar", dijo el ministro de Defensa, en referencia a la negativa de los diputados de imponer una cuarentena en todo el país.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, coincide con el ministro de la Defensa, y dijo que cualquier medida que se implemente, deben procurar hacerla en conjunto con el Gobierno Central, que son los que tienen la principal responsabilidad y tienen más recursos en materia de salud.

Además, el secretario Jurídico de la presidencia, Conan Castro, advirtió recientemente a través de su cuenta de twitter, que si los diputados aprueban la solicitud de los alcaldes, la medida será vetada por el Ejecutivo.

Al preguntarle a Merino Monroy si la Fuerza Armada apoyará a las municipalidades en caso de que estás solicitan su apoyo en los cercos municipales, el ministro dijo que ellos (la Fuerza Armada) se deben al Ejecutivo.

"Nos debemos al Órgano Ejecutivo y vamos a actuar acorde a las indicaciones que nos dé el presidente (Nayib Bukele)", dijo Merino Monroy.

Algunos alcaldes han decidido tomar una acción más protagónica frente a la propagación de la covid-19, por medio de una estrategia diferente al Ejecutivo.