Fuerza Armada se estaría quedando con $100 del bono de $200 de los soldados

Culpan al ministro de Hacienda de desalentar a miembros de FAES

Lee también

Los soldados reciben un bono de $200 trimestral por ser parte del personal que ejecuta las medidas extraordinarias en contra de la delincuencia que el Gobierno impulsa desde hace un año tras la masacre de once empleados de una empresa de electricidad en San Juan Opico, departamento de La Libertad.De acuerdo con otras denuncias que han circulado en redes sociales, especialemente Twitter, se habrían girado instrucciones para hacer el descuento a los efectivos militares del bono que reciben. “ Pido que bono que se entrega a policías y miembros del Ejército sea fijo y no hacer descuentos al mismo”, agregó Gallegos esta mañana durante la reunión de la comisión de seguridad.Quien también se sumó a la condena por el supuesto descuento es el diputado del partido ARENA, Rodrigo Ávila. “Todo los bonos asignados a la PNC y FAES que realizan tareas de seguridad deben pagarse en forma completa, sin ninguna orden de descuento”, dijo el legislador tricolor."Usted está haciendo que los miembros de la Fuerza Armada pierdan el incentivo", dijo el presidente de la comisión de seguridad y diputado del PCN, Antonio Armendáriz, durante la discusión que generó el hecho que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no asistiera a explicar el pago de pensiones de los militares del IPSFA.El año pasado, la Asamblea aprobó $152 millones en títulos valores, de los cuales $37 millones se usarían para pagar pensiones del IPSFA.Cáceres mandó una carta disculpándose por no asistir, y en la misma señaló que el Gobierno únicamente tiene un compromiso moral.El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, dijo que no les está haciendo un favor y que tienen obligación de pagar porque los recursos fueron aprobados.Al final, los diputados decidieron que también llamarán al presidente y gerente general del IPSFA .Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió esta tarde un comunicado en el cual niega que se haya aplicado descuentos al bono de $200 que reciben los soldados.Además, el presidente de la Asamblea Legisltiva Guillermo Gallegos dijo que tenía denuncias al respecto, sin embargo, el ministerio asegura que "se han hecho efectivo cuatro pagos,por los montos autorizados en foma completa y sin ningún descuento"También confirma el ministerio que se ha aumentado a $300 el bono y que se espera hacer efectivo ese pago el próximo trimestre.