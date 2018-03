Fuerza musical por la paz

Lee también

Como una contribución a la conmemoración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el Sistema de las Naciones Unidas y la Fundación Make Your Own Peace organizaron el concierto PA25.El Teatro Presidente fue el escenario en el cual reconocidos artistas nacionales e internacionales deslumbraron con sus voces al público y transmitieron un mensaje de unión, esperanza y compromiso con un mejor país.Entre los participantes en el evento estuvieron el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el cubano Jon Secada y el estadounidense Christopher Cross.Los músicos nacionales no se quedaron atrás. Artistas como Álvaro Torres –quien cantó el himno nacional–, Shaka y Dres y Angie Keilhauer, así como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y el Coro Presidencial de Niños y Niñas compartieron su talento durante el espectáculo que duró más de dos horas.Como parte del concierto, el salvadoreño Dennis Soriano interpretó una composición inédita con la que ganó el concurso “Inspiración para una canción de paz”.El coordinador residente de Naciones Unidas, Christian Salazar, expresó que se hicieron presentes los “mejores músicos del país junto con los mejores músicos del mundo”. Agregó que se demostró “la fuerza de la música para salir adelante”.Mientras, Samuel Quirós, productor y director del concierto PA25, expresó que el evento se hizo “con un condimento especial” para que todos lo disfrutaran.