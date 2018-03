Fuga de agua desde hace dos meses

Lee también

Las personas que residen al final de la 4.ª calle poniente del barrio La Merced, en la ciudad de Usulután, se quejaron de que desde hace aproximadamente dos meses hay una fuga de agua, la cual no ha sido reparada.José Villalobos, habitante de la zona, manifiesta que ya han acudido a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para solicitar que resuelva el problema, pero que no les han atendido el llamado.Villalobos expresa que el agua cae en menor intensidad en las viviendas debido a la fuga.La calle es de tierra y el agua se ha acumulado en gran cantidad y el constante tránsito vehicular hace que la tubería se dañe más.“Se está desperdiciando el agua y la presión ha bajado, ya que pasan taxis y microbuses y han quebrado más la tubería”, explicó el afectado.En dicha calle se encuentra el Centro Escolar Basilio Blandón, por lo que el desperdicio de agua genera un riesgo para los alumnos que acuden a diario a clases.“Algunos niños ya se han caído y se han llenado de lodo, ya que no hay espacio dónde caminar, porque el agua se acumula en toda la calle. Ojalá hagan algo rápido”, dijo Miguel Orantes, padre de familia de un estudiante del centro escolar.