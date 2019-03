Funcionarios de ANDA y empresas no tienen relación

La empresa Constructora Ventura Zarruk S. A. de C. V. (Construveza S. A. de C. V.) no tiene relación con el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Felipe Rivas, así como su director ejecutivo, Manuel Serrano.

Ambos funcionarios fueron ligados a la empresa en una publicación del pasado 6 de marzo. Sin embargo, no forman parte de ella en ninguna forma, además de haber negado que se haya favorecido a dicha empresas, así como a AP & G Constructores S. A. de C. V. en el proceso de licitación para los proyectos de perforación de pozo y suministro de instalación de equipamiento electromecánico en planta de bombeo Ana Guerra de Jesús, en San Vicente, realizado tras la firma del contrato 33/2018, y en el proyecto de perforación de pozo y suministro de instalación de equipamiento electromecánico en planta de bombeo Los Pozos, con documento de contrato 32/2018.

En un comunicado emitido a través de las redes sociales de la institución, así como en una carta oficial enviada a este medio, los dos funcionarios de la autónoma negaron los señalamientos hechos sobre sí y la empresa contratista.

"Considero destacar que no tengo vínculo ni soy propietario de la sociedad indicada (Construveza S. A. de C. V.) y que todo el proceso de licitación y adjudicación al cual se hizo referencia fue realizado de conformidad a la legislación nacional vigente", expresó Rivas en la misiva enviada a este medio.

"No existe ningún vínculo con las personas mencionadas. Hemos quedado sorprendidos por lo que se dijo", expresó, por su parte, Ernesto Corea Barraza, representante legal de Construveza S. A. de C. V. , una microempresa que nació en 2011, pero que fue adquirida, con todas sus acciones, el 22 de septiembre de 2017 por sus hoy propietarios Juan Carlos Martínez Chávez y Josué David Aguirre López, según consta en acta notarial, y por la cual aseguran que no existe ningún vínculo de asocio con Rivas ni Serrano.

Luego, Jorge Yada, propietario de AP & G Constructores, también aseguró que su "pequeña empresa", como es considerada por el Sistema Electrónico de Compras Públicos de El Salvador (COMPRASAL), no tiene ninguna vinculación y por ende tampoco ha recibido privilegios en procesos de licitación, en los que ha participado por casi cinco años con diversas dependencias de Gobierno.

"No tenemos ningún tipo de vinculación. A ambos (Rivas y Serrano) solo los conozco por televisión. Me extrañó sobremanera que nos hayan vinculado. Tenemos los comprobantes (de) que la empresa ha nacido y se ha mantenido con mi persona como representante legal y ya tenemos cinco años de estar ejerciendo", aseguró Yada.

Empero, Rivas sí manifestó que "como institución (ANDA), siempre ha habido un privilegio a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), pero realmente todo depende de los procesos licitatorios. La calificación hacia las empresas es legal, técnica y financiera, entre otros factores. Estas empresas pasan por todo un proceso", según había asegurado al ser consultado por este medio sobre los procesos de licitación para ambas empresas, las cuales tuvieron, por contrato, la oportunidad de subcontratar equipo y maquinaria para la realización de los proyectos, tal y como lo establece el acuerdo de adjudicación de obra.

Imposición de multas

Los proyectos de perforación de pozo y suministro de instalación de equipamiento electromecánico en las plantas de bombeo Ana Guerra de Jesús y Los Pozos, ambos en San Vicente, fueron adjudicados a las empresas Construveza S. A. de C. V. y AP & G Constructores después de que ambas participaran de una licitación por invitación junto con la empresa Tierra Segura S. A. de C. V., en el marco del Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Profundos a Nivel Nacional, Primera Etapa.

El presidente de ANDA, Felipe Rivas, y los representantes de ambas empresas confirmaron la imposición de multas por entrega extemporánea de los proyectos. Esto, luego de que en sesión de Junta de Gobierno del 3 de diciembre pasado se denegara la solicitud de prórroga presentada por Construveza y el 22 de diciembre de 2018 también se le denegara a AP & G Constructores, la que también fue notificada en la recepción definitiva de la obra el pasado 26 de febrero.

"El contratista se aplicará de conformidad con la cláusula novena multas por mora y sanciones, considerando que la empresa ha incumplido el plazo contractual, por lo tanto se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP", reza el acta de recepción definitiva de la obra contrato 32/2018, que respecta al proyecto Los Pozos. El mismo texto se lee en el acta de recepción definitiva de la obra contrato 33/2018, correspondiente a la planta Ana Guerra de Jesús.

"Todavía no nos han dado a conocer los montos de las multas. Estamos esperando (a) que se nos liquide el proyecto, que nos han dicho que se realizará en los próximos días, para conocer porque se hace con base en lo que dicta la LACAP", dijo Yada, quien aseguró que el plazo de la liquidación puede extenderse hasta por un plazo de 60 días luego de la recepción definitiva de la obra.

Leer además: El deber de rectificar