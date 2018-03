Funcionarios del Ejecutivo no ganarán más que el presidente

Lee también

El Gobierno incluyó en un decreto de austeridad, que presentó ayer a los partidos políticos, que ningún funcionario del Órgano Ejecutivo ganará un salario mayor al que tenga el presidente de la república, tal como sucede actualmente con el asesor jurídico de Casa Presidencial y el presidente de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, que ganan $7,000 y $8,000, respectivamente, según datos de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).“Está planteado en el decreto que nadie va a tener un salario superior al que tiene el presidente. Lo único que no incluye este decreto ejecutivo nada que tenga que ver con la Asamblea Legislativa, con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ministerio público. Esto es solo el Ejecutivo”, indicó el secretario técnico Roberto Lorenzana.El funcionario sostuvo que esperarían el acompañamiento “de estos órganos de Estado en este proyecto de austeridad que el Gobierno está presentando”. Sin embargo, no mencionó el tema de los sobresueldos que se ha señalado que se les han entregado a los funcionarios.De acuerdo con un estudio de FUNDE, el presidente de la república tiene un salario de $5,181.72, y hay otros funcionarios que ganan más que él. “Todo aquel que tenga salarios más altos que el que tiene el presidente se va a ajustar”, aseguró Lorenzana.Tanto organizaciones como el partido ARENA habían demandado que el Gobierno estableciera que los funcionarios no podían ganar más que el mandatario.El decreto de austeridad que presentó ayer el Gobierno a los dirigentes políticos forma parte de las medidas fiscales que está tomando el Gobierno, para sostener las finanzas públicas.La semana pasada, el Gobierno también decidió reducir más la focalización del subsidio a la energía eléctrica y anunció que iniciará un estudio para focalizar el subsidio al agua. Sin embargo, el Gobierno sigue manteniendo que requieren que los diputados les apruebe más préstamos y estudiar un impuesto al patrimonio. Ayer, también acordaron que estudiarán una ley de cobro coactivo que busca combatir la evasión fiscal. ARENA dice que el proyecto presentado por el Gobierno presenta vicios de inconstitucionalidad.