Funcionarios reconocen ejecuciones: relatora ONU

Funcionarios del Gobierno reconocieron que existen ejecuciones extrajudiciales en el país, según dijo ayer a este periódico la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Agnes Callamard. Sin embargo, le dijeron que se trata de casos aislados y que la Policía Nacional Civil (PNC) no ha ordenado que sus agentes maten a pandilleros.

Relatora ONU recomienda quitar medidas extraordinarias en penales

“Los funcionarios reconocen que hay episodios aislados de ejecuciones extrajudiciales, pero yo discrepo con el Gobierno porque no son episodios aislados, parece que hay un patrón”, dijo la relatora, después de visitar el país y reunirse, por 12 días, con diferentes funcionarios, políticos, familiares de víctimas y testigos de ejecuciones.

Esta sería la primera vez que funcionarios del Gobierno reconocen las ejecuciones extrajudiciales, ya que anteriormente las negaban. Incluso argumentaban que el sistema judicial había demostrado que las acciones de los policías, en supuestos enfrentamientos, eran legítimas, ya que los jueces dejaron libres de toda acusación a los agentes.

La relatora explicó que en el patrón que observó en los casos en que había indicios de una ejecución se repetían varios elementos. Uno de esos era la manipulación de las escenas donde supuestamente habían ocurrido los enfrentamientos.

Otro de los elementos era la colocación de armas a los presuntos pandilleros, para que pareciera que las habían utilizado para atacar a los agentes.

“En el patrón también observé que en este tipo de casos se dio por sentado que las víctimas eran pandilleros, sin investigar su perfil para establecer eso”, dijo la relatora de la ONU.

Cese a las medidas

Callamard también consideró que las medidas extraordinarias, implementadas en algunos centros penitenciarios del país, deben eliminarse porque deshumanizan a los recluidos.

“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”, dijo.

Las principales medidas que deben eliminarse, según la relatora, son la prohibición de que algunos reclusos puedan tomar el sol más de una hora a la semana. Asimismo, quitar la prohibición de que los privados de libertad reciban visitas de familiares. La relatora también pidió que la Cruz Roja pueda entrar a auxiliar reos.