Funcionarios van a renunciar porque no quieren ganar menos de $5,000: Medardo González

El secretario general del FMLN, Medardo González, dijo esta mañana en una entrevista radial que hay funcionarios y técnicos en el Gobierno que renunciarían a sus cargos porque no les gustaría ganar menos que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.El presidente de la República gana $5,181.72, incluidos gastos de representación, pero; según González, hay técnicos y otros funcioanrios que quieren ganar más "porque son muy bien cotizados"."Hay funcionarios que ganan y han venido ganando más de $5 mil, estas personas que son de alto nivel técnico, pues ya no van a seguir ganando esto. Por cierto, dicen personas conocedoras de estas cosas que algunos técnicos podrían plantear que mejor van a a dejar el puesto porque no les gustaría ganar $5 mil. Quieren ganar más, porque además son muy bien cotizados. El asunto es que todos estos, todos ellos van a dejar de ganar más de $5 mil, dijo González.El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez; el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún; la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; y el secretario de Comunicaciones Eugenio Chicas. Todos ellos gozan de un salario de $6,000.00.Superan esa cifra el secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana, quien gana $6,050.00; el presidente de CEL, David Antonio López, con un sueldo mensual de $10,460, con gastos de representación y el presidente de PROESA y ex diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, que tiene un salario de $7,000.00. Cabe mencionar que González no dio nombre de los técnicos o funcionarios que estarían considerando dejar sus cargos.Lo que si dejó claro es que, según él, es en la gestiónde Sánchez Cerén donde menos se han gastado fondos públicos. "Puedo decir con toda fuerza que no hay gobierno tan ahorrativo como el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén... incluso más que el de Mauricio Funes", dijo el dirigente efemelenista.