Fundación Calleja ayuda a mil familias vulnerables

Solidarizados con las familias salvadoreñas, principalmente con las más necesitadas, Súper Selectos a través de Fundación Calleja, realizó la donación de mil certificados de compras, valorados en $25,000 en alimentos e insumos de higiene y limpieza para grupos familiares de diferentes comunidades de los departamentos de Usulután y San Miguel.

La Fundación Calleja con asistencia técnica del Programa Mundial de Alimentos PMA, llevaron a cabo la identificación de las familias necesitadas, definiendo la ayuda para los residentes del municipio de Concepción Batres, y cantón Puerto Parada, en Usulután, y El Tránsito, en San Miguel.

Entrega. El acto de entrega de los certificados de compra se realizó en la sucursal número 33, en la ciudad de Usulután.

"Éste día Fundación Calleja en nombre de Súper Selectos inicia con la entrega de mil certificados de regalos para compra de canasta básica y artículos de limpieza que se van a entregar entre poblaciones necesitadas de la zona oriental", dijo Clara Rodríguez, gerente de la Fundación Calleja.

La sucursal número 33, ubicada en un centro comercial de la ciudad de Usulután, fue la elegida por la fundación para iniciar con la entrega de los certificados de compras. La Fundación Calleja empleó un protocolo de entrega para evitar hacinamientos en las sucursales al momento de las entregas. "Se ha escogido un horario diferenciado para cada grupo para evitar aglomeraciones y cuidar las medidas de prevención ante el covid-19", señaló la gerente.

El grupo empresarial se solidarizó con estas familias vulnerables, quienes agradecieron la ayuda recibida. "Yo soy madre soltera y nosotros le pedíamos a Dios de que nos llegara una ayuda y me escuchó", manifestó Sonia Idalia Romero, habitante de Puerto Parada, quien dijo no haber recibido el subsidio de $300 para alimentación que entregó el Gobierno.

"Nos sentimos muy agradecidos primeramente con Dios y con cada uno de ustedes, porque esto es de gran bendición" declaró Rosa Elizabeth Castillo, líder comunal del caserío Botoncillo, del Cantón Puerto Parada. "Ellos (la comunidad) se sienten felices porque ahorita no hay trabajo y no teníamos nada que comer" agregó. "Gracias a la fundación Calleja por todo lo que está haciendo. Le agradezco porque sé que no es fácil" finalizó.