Fundación EDUCO sugiere a Educación que busque alianzas

Hay un temor generalizado sobre que la deserción escolar podría alcanzar hasta el 40 % en América Latina, debido a la pandemia por covid-19, que está impactando de forma directa a la niñez y a la adolescencia, advirtió ayer la especialista en educación de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), Rosa Virginia Sánchez.

"Un niño que no asiste a la escuela es un impacto directo", afirmó. En ese sentido, enumeró una serie de urgencias en torno a garantizar el derecho a la educación de calidad, a pesar de la suspensión de las clases presenciales.

Que el Ministerio de Educación (MINED) se haya decantado por una modalidad a distancia requiere que comience a buscar alianzas, tanto con las empresas privadas como con los gobiernos locales, ya que sin estos apoyos sería más difícil apostarle a una modalidad virtual, dijo.

“La cuestión no es exigirle a la empresa privada, pero sí debe haber una articulación, el Gobierno debe buscar esas alianzas positivas con las empresas”.

Rosa Virginia Sánchez, especialista en Educación.

"La mayoría de países de avanzada se ha ido por la vía virtual, pero tienen más acceso a conectividad. Una cuestión que me parece importante es que los países coordinen con la empresa privada para que las escuelas puedan tener Internet gratuito, conectividad en todo sentido, porque entonces la escuela se vuelve un centro de aprendizaje real", destacó.

"Pero hablo de todas las escuelas, empezando por las más vulnerables, las rurales, donde los cipotes se han tenido que subir a un palo para conectarse desde un teléfono", agregó la especialista.

La cuestión, aclaró, no es exigirle a la empresa privada, sino buscar que como parte de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) apadrinen escuelas, apadrinen municipios, por ejemplo.

De la misma forma, sugirió que los alcaldes también podrían incluir en sus presupuestos, a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), una asignación para la conectividad en sus municipios.

Sánchez trajo a cuenta los infocentros, que surgieron cuando el país comenzó a hablar de conectividad, y consideró que los gobiernos locales podrían habilitar espacios tecnológicos similares, que puedan ser útiles para los estudiantes de más escasos recursos.

Estas ideas propuestas, no obstante, no serían suficientes, si el Estado no asume que las brechas tecnológicas van más allá de tener un dispositivo electrónico y acceso a conectividad.

"Otra de las brechas más grandes que se está abriendo, y que como país tenemos que discutir, es ir formando a las familias para también atender a sus hijos. Muchos padres jóvenes están haciendo maravillas con sus hijos, pero muchos padres de familia se lo dejan todo a la escuela", anotó.

Las brechas han dejado de ser lo rural versus lo urbano o lo público versus lo privado y han cambiado a ser quien tiene versus quien no tiene computadora, quien tiene versus quien no tiene Internet, quien tiene versus quien no tiene a un adulto que acompañe al estudiante de primera infancia en sus clases virtuales, quien tiene versus quien no tiene padres con educación superior que apoyen al estudiante adolescente en tercer ciclo o bachillerato, porque persisten los niveles de analfabetismo en muchos padres.

"Las escuelas deben renovarse y tener un trabajo mucho más articulado con las familias, que tampoco significa dejarle toda la carga a la familia, es de trabajar juntos, porque ambos son responsables en el cumplimiento del derecho a la educación, para que la niñez logre esos aprendizajes que le van a servir para la vida", acotó.

Finalmente, la experta en educación también habló de revisar la planilla docente y de abrir espacios de opinión para que la niñez y la adolescencia también sean parte de su propia formación.

4 IDEAS A TOMAR EN CUENTA

La experta en educación de la Fundación EDUCO, Rosa Virginia Sánchez, hizo varias propuestas.

1. ALIANZAS

El Ministerio de Educación debe buscar la colaboración de la empresa privada y de los gobiernos locales para garantizar que se le cumpla a la niñez, a la adolescencia y a la juventud su derecho a la educación.

2. SALUD MENTAL

Las estrategias de aprendizajes desde el MINED deben considerar que a la niñez y a la adolescencia les está afectando gravemente la falta de contacto físico, la ausencia de interacción con maestros y compañeros.

3. PLANILLA DOCENTE

Una buena cantidad de los docentes son mayores de edad que no han sabido adaptarse al cambio tecnológico; por otra parte, al docente se le debe brindar más acompañamiento que capacitaciones.

4. PARTICIPACIÓN

Son esenciales los espacios de opinión para dar voz a la niñez y a la adolescencia. “Los adultos debemos pensar por los niños, no decidir por ellos, no solo exponer nuestro punto de vista, hay que escucharlos”.