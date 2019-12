Fundación Educación sobre Todo cooperará con El Salvador

La Primera Dama de la república, Gabriela Bukele sostuvo una reunión el pasado domingo con Sheika Moza bint Nasser, una de las tres esposas del ex emir del estado de Catar, Hamad bin Jalifa Al Thani y también presidenta de la Fundación Educación sobre Todo (Education Above All) para acordar cooperación en programas de reducción de la deserción escolar en El Salvador, según dio a conocer la Secretaría de Prensa de la Presidencia, por medio de un comunicado oficial.

Según agregó la misiva, en el encuentro entre Bukele y bint Nasser discutieron el potencial de colaboración que pudieran tener ambos países para abordar el problema de la no escolarización en los niños de El Salvador. Además, se estableció un equipo de trabajo por parte del despacho de la Primera Dama para iniciar la colaboración con el Estado de Qatar en los próximos días.

Educación sobre Todo (Education Above All) es una organización que arropa varios programas, que se especializan en proporcionar oportunidades educativas a las comunidades afectadas por la pobreza o la crisis. La fundación comenzó a operar en 2013, como un hogar centralizado para los diferentes programas independientes: educa a un niño, Al Fakhoora y Proteger la Educación en Zonas de Conflicto e Inseguridad.

La Fundación Educación sobre Todo tiene como meta, también, contribuir al desarrollo humano, social y económico a través de educación de calidad y otros programas de bienestar e iniciativas. Su enfoque principal está en áreas afectadas por la pobreza, conflicto y desastres.

Luego, el programa Al Fahoora se centra en la capacidad agente de la juventud y trabaja para proporcionar destrezas, saberes y experiencias que les permitan convertirse en personas con mentalidad cívica que actúen teniendo en cuenta el interés general de sus comunidades. Su enfoque posibilita una conexión fundamental: la ciudadanía mundial requiere una mentalidad cívica.

Por su parte, Educa a un Niño, que fue lanzado en 2012 con el objetivo inicial de enrolar a 10 millones de escolares, trabaja con diversos socios en diferentes contextos para alcanzar a niños en edad escolar en comunidades marginalizadas. Una serie de proyectos EAC en India, Pakistán y Uganda promueven la ciudadanía mundial mediante voluntariado juvenil que sensibiliza y moviliza a las comunidades sociales sobre la necesidad de educar a sus hijos e hijas.

En noviembre pasado, bint Nasser dijo que "para innovar nuevas soluciones a los desafíos como el monitoreo, entre otros, la Fundación Educación sobre Todo está lanzando una nueva estrategia que se implementará en países seleccionados, con el objetivo de asegurar que el número de niños sin escolarizar en estos países llegue a cero".