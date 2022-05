Fundación Forever anuncia vínculo con arte y entretenimiento

La Fundación Forever, anunció que llevarán el arte y entretenimiento a jóvenes, vecinos y abuelos de diferentes comunidades del país.

A través del proyecto de las Escuelas y el Mundo de las Artes y el Entretenimiento, la fundación recibirá apoyo de Cinemark, la Fundación Fernando Llort y otras organizaciones, para que jóvenes y adultos mayores tengan acceso al arte y entretenimiento.

El presidente de la fundación, Alejandro Gutman, aseguró que pretenden beneficiar a unas 5,000 personas con entradas al cine, a museos, galerías de arte e incluso conciertos.

"Seguimos construyendo con el arte. Nosotros queremos que ningún joven, ningún vecino, ningún abuelo salvadoreño deje de conocer un cine, un teatro, de ir a concierto, de ir a un museo, como también conocer la universidad", señaló Gutman. Con esto, explicó que la cultura de la Integración está vinculada al arte.

Estela Molina, del grupo de abuelos de la fundación, aseguró que a sus 70 años nunca había asistido a un teatro.

"Es un lugar muy bonito, con sus pinturas, con todo, ¿verdad? y, pues, me sentí muy alegre. La verdad es que hay mucho que conocer y habemos muchos ancianos que no conocemos y ojalá no nos muramos sin antes conocerlos", dijo.

También estudiantes del Centro Escolar Río Las Cañas fueron tomados en cuenta para asistir a la galería de Fernando Llort, algunos aseguraron que era la primera vez que visitaban una.

Para Gutman, el acceso al arte y al entretenimiento para todas las personas debería ser convertida en una política pública.

"Ya que los proyectos que realizan las organizaciones internacionales entiendan que esta integración no puede ser considerada de manera aislada", anotó.

Además, señaló que se deben regularizar las actividades de manera que formen parte de la vida cotidiana de las comunidades.

El presidente de la fundación invitó a artistas y espacios culturales para apoyar el acceso al arte y entretenimiento de las personas. "Nosotros vamos a poner el público y ellos que pongan el arte y el entretenimiento", puntualizó.