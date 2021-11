Fundación Gloria de Kriete entrega premios en la rama “Emprendemientos Sociales”

La Fundación Gloria de Kriete, bajo la modalidad del premio Ayudando a Quienes Ayudan, entregó ayer en la rama de Emprendimiento Social un fondo de $120 mil a 13 iniciativas sociales que contribuyen al desarrollo del país desde diversas áreas.

Esta es la tercera edición donde la Fundación Gloria de Kriete reconoce la categoría de Emprendimiento Social, y que forma parte del Premio Ayudando a Quienes Ayudan, que se ha caracterizado por apoyar proyectos innovadores y de alto nivel.

El primer lugar, con un fondo de $30 mil otorgados por la Fundación más un premio en especie valorado en $50 mil en servicios por parte de Applaudo Studios fue para Línea Rosa; mientras que el segundo lugar, con un fondo de $20 mil brindados por la Fundación y un paquete de servicios de consultoría e innovación brindado por Sandbox, fue para Solidaritón.

Por su parte, el tercer lugar fue compartido por dos iniciativas y se distribuyó con un fondo de $10 mil brindados por la Fundación y un paquete del programa de Mentorship 360, concedido por Hugo Pay, para Mi Doctor Dinero; mientras que se entregó un fondo de $10 mil donados por la Fundación y una plaza en el programa de incubación The Leap, otorgado por Bridge for Billions, a Orquídeas para El Salvador.

“La modalidad de Emprendimiento Social tiene una importancia particular para mostrar a los salvadoreños, que por naturaleza somos emprendedores, que se puede trabajar con un fuerte enfoque social, y ayudar a construir un mejor país”, detalló al respecto Fernando Kriete, secretario y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gloria de Kriete.

De acuerdo con Fernando Kriete los premios permiten promover soluciones sociales.

Kriete también detalló que entre los años de 2018 y 2019, han apoyado 10 emprendimientos sociales con fondos para su sostenibilidad y reconoció que con inversiones de este tipo se impulsa la creatividad, la innovación, así como el desarrollo humano.

Finalistas

Fueron 13 las iniciativas finalistas, de entre más de 40 proyectos participantes en la categoría de Emprendimiento Social, y en la noche de la premiación todos se llevaron la feliz sorpresa de recibir un capital de inversión para sus iniciativas.

Un cuarto lugar, con un fondo de $10 mil brindados por la Fundación fue anunciado para sorpresa de los participantes, para la iniciativa La Casa Azul; mientras que las propuestas de The We Can App, Museo de la Pupusa, Escuela de Música “Miguel Tomás Murillo”, La Periquera, Seamos Productivos - La Palma, Wamba - App de Reciclaje e inclusión financiera, Grupo Camisa - Walk in My Shoes y El Mercadito recibieron un fondo de $5 mil para cada uno.

“Con el Premio Ayudando a Quienes Ayudan llevamos ya 15 años de apoyar y promover soluciones para las comunidades, reconociendo y fortaleciendo una red de organizaciones que ya desarrollan una labor territorial o nacional, con diversos enfoques de promoción del desarrollo, y con quienes hemos encontrado una sinergia, movilizando así recursos de mayor escala que contribuyen al logro de los objetivos comunes de forma más eficiente. Con esta categoría de Emprendimiento Social hemos podido conocer proyectos salvadoreños con objetivos sociales específicos que van de la mano con los pilares de nuestra Fundación”, detalló por su parte Juana Jule, directora ejecutiva de la Fundación Gloria Kriete.

La Fundación se ha convertido en una de las iniciativas filantrópicas de gran incidencia en el país, y opera a través de proyectos propios así como apoyando a entidades comprometidas con el bienestar y la superación de la familia salvadoreña a fin de construir una sociedad más solidaria.

“Quiero destacar la diversidad de iniciativas que aplicaron este año para el premio, nuevamente hemos podido comprobar que la creatividad de los salvadoreños no tiene límites a la hora de querer ayudar, de trabajar por construir un mejor país. Esta diversidad es precisamente un componente trascendental en la fortaleza de la Fundación Gloria de Kriete, y que es esta red de instituciones con las que hemos venido trabajando”, concluyó Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Fundación Gloria de Kriete.

Las 13 iniciativas finalistas, en la categoría de Emprendimiento Social se llevaron la feliz sorpresa de recibir todas capital para sus iniciativas.