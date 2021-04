Fundación Sí a la Vida: "El de Manuela es un caso construido"

El mes de marzo pasado concluyeron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la petición contra El Salvador en el caso "Manuela", en el que se denuncia la violación de derechos fundamentales de una mujer encarcelada bajo cargos de haber matado a su hijo después de darlo a luz en una fosa séptica.

Organizaciones feministas aseguran que se trató de una emergencia obstétrica y que luego el Estado le negó a Manuela la atención médica debida, lo que llevó a que muriera de cáncer mientras guardaba prisión. Pero Julia Regina de Cardenal, presidenta de la organización Sí a la Vida, asegura que se trata de una caso construido y utilizado para tratar de impulsar la legalización del aborto en El Salvador.

En 1997, en El Salvador se reformó el Código Penal estableciendo la prohibición absoluta del aborto. De Cardenal cree que el resultado de esta demanda contra El Salvador ante la Corte IDH constituiría una mayor presión internacional hacia una reversión de lo ya establecido en la ley. "En El Salvador no hay ni una mujer presa por provocarse un aborto porque los jueces les dan medidas sustitutivas. Al no encontrar mujeres encarceladas por aborto, los grupos pro aborto hallaron mujeres condenadas por homicidio agravado contra sus recién nacidos. De ahí crean la campaña de "Las 17" basada en 17 mujeres que según la evidencia forense estrangularon, acuchillaron, apedrearon, tiraron en letrinas, etc., a sus bebés", aseguró.

Agregó que esto es lo que pasó en el caso de Manuela. "El hijo nació, su cordón umbilical fue arrancado violentamente desde la base, fue envuelto en un trapo y fue arrojado vivo en una fosa séptica, donde murió desangrándose y asfixiado en heces fecales, eso está en los reportes forenses", señaló.

Insistió en que el caso está siendo usado para cambiar la legislación salvadoreña para legalizar el aborto. Desde su perspectiva, El Salvador presentó una buena defensa ante la Corte IDH, la cual estuvo a cargo de la Dra. Elizabeth Cubías, designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien también se le ha solicitado una entrevista pero aún no ha habido respuesta.

"No hubo discriminación ni violación a los derechos fundamentales de Manuela, pues se le brindó la asistencia médica que necesitaba tanto cuando llegó al hospital con una hemorragia, como el tratamiento para cáncer, el cual ya estaba avanzado a la hora de ser condenada por el delito de homicidio agravado contra su hijo Dolores Gabriel, según su partida de nacimiento y acta de defunción. Nada tiene que ver con aborto", insistió.

Para De Cardenal, el objetivo debe ser mejorar las leyes y las condiciones del país para que ninguna mujer se vea en la situación de enfrentar un embarazo en dificultades o sorpresivo y sentir que su única opción es atentar contra la vida de su hijo. Puso como ejemplo los mecanismos que hay en otros países, donde las mujeres pueden entregar anónimamente a su bebés para darlos en adopción, sin temor a represalias.

Afirmó que las leyes en El Salvador deben mejorarse para proteger mejor tanto a los padres que desean adoptar, al niño que será adoptado, y a la madre que quiere dar en adopción.

Sobre el caso ante la Corte IDH, añadió que los demandantes sostienen que se violó la confidencialidad médico-paciente, o el secreto médico, cuando el hospital hizo la denuncia a la Policía. "Sin embargo, los médicos tienen la obligación de llamar a la Policía ante un posible crimen. Al examinar a Manuela vieron que había tenido un parto pero ella y su familia lo negaron y no había bebé. En otros casos similares la Policía ha logrado llegar a tiempo para salvar al bebé abandonado", dijo