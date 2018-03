Fundaciones piden independencia a Julio Olivo en caso José Luis Merino

La postura de Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir la demanda en contra de la candidatura a diputado en San Salvador de José Luis Merino con el partido FMLN ha generado reacciones de diversas fundaciones y actores políticos que llaman al presidente del TSE a que tenga una posición independiente en este caso.

Julio Olivo se alineó al discurso del FMLN al considerar que la admisión de la demanda por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional “acarrea inseguridad jurídica”, y defendió la decisión que tomaron en el seno del TSE al agregar que fue una decisión unánime.

“Yo le haría un llamado a la Sala de lo Constitucional a no seguir generando inseguridad jurídica, a no seguir cambiando las reglas del juego de la elección... modificar la papeleta ya sería un absurdo jurídico”, dijo el magistrado presidente sobre el tema.

Ante esto, el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, dijo que el TSE debió tomarse más en serio su papel al momento de analizar la inscripción de José Luis Merino como candidato a diputado en San Salvador.

“La reacción es un poco de esperar, el FMLN quizá menos amenazante que la primera vez, antes de aceptar la demanda, pero se equivocaron al estar mandando esas amenazas irresponsables. Del presidente del Tribunal Supremo Electoral pues es de esperar, lastimosamente él muestra nuevamente que canta las mismas canciones, en la misma longitud de onda, que el Frente y, entonces, no es sorpresa que él haga esas críticas”, dijo Rubio Fabián.

Sobre la posición del presidente del TSE también opinó la directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Sofía Flores, quien agregó que Olivo “debe mantener una posición técnica e independiente” en este caso de posible inconstitucionalidad.

“Lo que se está cuestionando en este caso es una candidatura de alguien del FMLN, pero en otra ocasión podría ser de otro partido. Lo que se está cuestionando es el proceso, no se le debe dar énfasis a la persona, sino al proceso. Definitivamente (debe apegarse a la Constitución) al ser él la autoridad del organismo electoral, que por naturaleza no estaría defendiendo ningún interés más que el de ciudadano. Los magistrados deben dar certeza de que el proceso electoral previo, durante y después de cada evento electoral debe ser apegado a la ley y no favoreciendo al partido que esté en el Gobierno, no favoreciendo a oposición, sino que los ciudadanos tengamos certeza de que todos los procesos y la ley se están cumpliendo”, expresó Cruz.

Mantener el fuero

Para la diputada del partido ARENA Martha Évelyn Batres, la opinión de Olivo demuestra que “hay un sesgo partidario y para nadie es un secreto que el presidente del TSE es orgánico del FMLN y está actuando como tal”.

“El Tribunal Supremo Electoral no ha tenido una independencia del FMLN, principalmente por la cabeza, por quién lo dirige. En el tema de la candidatura de José Luis Merino es evidente que viola la Constitución”, dijo Batres.

La funcionaria agregó que el FMLN busca proteger a Merino a través de una candidatura que, de ganar la elección, le permitiría mantener fuero.



4

magistrados de la Sala de lo Constitucional votaron para admitir la demanda. 1 se abstuvo de votar en este proceso.

1.º de marzo de 2017 Posición El presidente del TSE reaccionó en la misma línea que lo han hecho dirigentes del FMLN ante la admisión de la demanda contra la candidatura de José Luis Merino.