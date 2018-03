Funes dice que su vida corre peligro en el país

Lee también

El expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena argumentó que su vida corría peligro en El Salvador y que, debido a ello, no podía asistir a la audiencia que la Cámara Segunda de lo Civil programó hoy por cargos de enriquecimiento ilícito. El exfuncionario expuso sus razones a través de un escrito presentado por su abogado, Enrique Araujo Machuca, el pasado 10 de enero.Funes Cartagena está señalado en un proceso civil por sospechas de haberse enriquecido ilícitamente mientras duró su administración (2009-2014), por un monto que supera los $700,000. En el mismo expediente están señalados la ex primera dama de la República Vanda Pignato, actual secretaria de Inclusión; y uno de los hijos del exfuncionario, Diego Funes Cañas.En el escrito, el abogado Araujo Machuca expone que Funes Cartagena solicita dar su declaración a través de la modalidad de videoconferencia; y acompaña la petición con una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que establece que el exfuncionario salvadoreño posee calidad de asilado político desde el 1.º de septiembre, junto con su pareja Ada Mitchell Guzmán y dos de sus hijos.La fundamentación que Araujo Machuca hace para demostrar que la vida de Funes Cartagena corre peligro en El Salvador es que Nicaragua le dio la calidad de asilado. Además, expone que uno de los motivos de ser perseguido político es “su filiación política”. Funes Cartagena llegó a la Presidencia de la República bajo la bandera del partido FMLN, el que actualmente se encuentra en el Ejecutivo y que, hasta la fecha, nunca ha dejado de respaldarlo públicamente.La propuesta de Araujo Machuca fue que Funes Cartagena rinda su declaración en la embajada de El Salvador en Nicaragua. De acuerdo con una resolución de la Cámara Segunda de lo Civil, con fecha 11 de enero de 2017, las magistradas resolvieron que Funes provea los medios tecnológicos para brindar su declaración a través de videoconferencia, tal y como lo solicitó.Este es el segundo retraso en la audiencia probatoria contra el expresidente Funes Cartagena. La fecha inicial fue el pasado 4 de enero, pero sus abogados defensores argumentaron que por tener asilo político no podría trasladarse en esa fecha.El proceso surgió luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontró inconsistencias. El pleno de la Corte votó por abrir un proceso civil bajo la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Al igual que Funes Cartagena, los otros exfuncionarios procesados bajo sospechas de enriquecimiento ilícito son el expresidente Elías Antonio Saca, el exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el diputado Reynaldo Cardoza y el alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez, entre otros.