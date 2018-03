Funes podría haber cometido delito al revelar testigo, dice ministro

Lee también

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer que el expresidente del país Mauricio Funes será investigado para determinar en qué se basó para afirmar y divulgar, a través de su cuenta de Twitter, que Leonel Flores es el testigo criteriado que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para acusarlo de lavado de dinero.“Se pudo haber cometido (un delito, cuando el expresidente Funes divulgó que Leonel Flores es el testigo criteriado). Eso hay que investigarlo. En primer lugar, porque es información propia, en estado inicial por parte del ministerio público. Por tanto, es información reservada, pero desconocemos si es correcta o si el señor Funes se basa en presunciones u otro tipo de información. Si es información, efectivamente, propia del caso, pudiese haber cometido una infracción penal, con el hecho de revelarla”, dijo.Las declaraciones del expresidente, asilado en Nicaragua, fueron vertidas desde la semana pasada, cuando comenzó a publicar en Twitter que la Fiscalía, según su opinión, no tenía pruebas para acusarlo de lavado de dinero y que por eso había recurrido al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores.De acuerdo con Funes, la Fiscalía le ofreció beneficios a Flores, en el caso en que fue condenado en lo civil por enriquecimiento ilícito, a cambio de revelar la supuesta forma en que Funes lavó dinero.“Ante falta de pruebas de corrupción, la FGR se ha dedicado a presionar a testigos para criteriarlos y que declaren en mi contra y armar caso. El criteriado es Leonel Flores, exdirector del ISSS. Le ofrecieron devolverle los bienes congelados y retirar cargos penales en su contra”, aseguró Funes.El ex jefe de Estado acusó a la Fiscalía y a su titular, Douglas Meléndez, de querer armar un caso en su contra, a pesar de no conseguir pruebas.“En El Salvador, la FGR abre juicios penales con declaraciones de un condenado por corrupción, a quien le perdona sus delitos. ¿Eso es justicia?”, publicó Funes en la red social, y agregó que Flores es un “corrupto” que se ha inventado la acusación: “En El Salvador un corrupto se inventa una acusación contra un Expdte. y logra que la FGR ya no lo persiga penalmente. ¿Eso es justicia?”, dijo Funes.La Fiscalía, por su parte, no se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha publicado el expresidente. Tampoco ha dicho si iniciarán una nueva investigación por la información que él ventila del caso.De acuerdo con un abogado consultado por este periódico, el expresidente podría incurrir en acciones delictivas contempladas en el Código Penal, si efectivamente ha recibido documentación de las diligencias del caso en su contra, para luego divulgarlo a través de Twitter.“Primero hay que determinar si es cierto lo que está diciendo en su cuenta de Twitter el expresidente Funes. Luego podría tener consecuencias penales, por entorpecer una investigación y luego por divulgar quién es el testigo criteriado. Esto se agravaría aún más porque el caso, hasta donde tengo entendido, tiene reserva. Eso por un lado; luego, si es cierto, hay que investigar cómo se filtró esa información reservada”, explicó el abogado.