Funes suma seis órdenes de captura internacional

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes sumó este miércoles la sexta orden de captura internacional después de que un juzgado especializado resolviera que debe guardar prisión provisional por delitos relacionados con la tregua entre pandillas.

El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador consideró que existen indicios suficientes para que el exmandatario enfrente el proceso en prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.

La acusación fiscal contra Funes es parte de un proceso que incluye al exministro de Justicia y Seguridad Pública, quien está siendo procesado en libertad con algunas restricciones de movilidad. La audiencia de Funes fue desarrollada aparte porque el exmandatario goza de la ciudadanía nicaragüense, por lo que es considerado como reo ausente.

“Qué sentido tiene una orden de captura que no se puede ejecutar. Ya Interpol dijo que la difusión roja no procede en mi caso por gozar de asilo. Y como ciudadano nicaragüense no soy extraditable. No cabe duda que esto no pasa de ser un show mal montado”, escribió Funes en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía está segura de haber logrado certificar la participación de los dos exfuncionarios con delitos que ocurrieron como parte de la tregua entre pandillas (2012-2013), donde hubo una fuerte promoción de las autoridades del drástico descenso de los homicidios.

La Fiscalía estima que los exfuncionarios “tenían una línea de llevar una negociación con fines electorales a futuro, y por eso trataban de llevar una buena relación con quienes consideraban un poder fáctico, con quienes podían negociar y no combatirlos”.

El fiscal general de la república, Raúl Melara, reaccionó ayer tras conocer la decisión del juzgado: “El expresidente Funes suma, este día, una nueva orden de captura en su contra por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, en el contexto de la denominada #TreguaConPandillas”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Además, señaló que notificarán sobre la nueva orden a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la sede país de la Policía Internacional (INTERPOL).

Se trata de la sexta orden de captura que acumula el expresidente desde 2018, cuando la Fiscalía presentó los dos primeros dos casos contra Funes: Saqueo Público, por el desvío de $351 millones durante su gestión (2009-2014), y Corruptela, por sobornos al ex fiscal general de la república Luis Martínez.

El año pasado, Funes engrosó su curiosa colección de órdenes de captura con tres nuevos casos presentados por la Fiscalía: Corrupción en la presa El Chaparral, filtración ilegal de un documento confidencial y evasión de impuestos.