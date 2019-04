Funes y Saca entran en la lista negra de corruptos para Estados Unidos

Los ex presidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes destacan en una lista de diez salvadoreños corruptos elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y presentada ante el Congreso del país norteamericano, en el marco de las enmiendas a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, en inglés). La legislación obliga al Pentágono a elaborar una lista de funcionarios investigados por gran corrupción, financiamiento electoral ilícito o vínculos con el crimen organizado.

El Departamento de Estado cumplió en una parte con ese mandato y envió al congreso un listado compuesto por seis hondureños, siete guatemaltecos y diez salvadoreños.

En el caso de los salvadoreños, además de Saca y Funes, también se incluye a cinco ex funcionarios durante el gobierno de Saca: Élmer Charlaix, ex secretario presidencial; Julio Rank, ex secretario de comunicaciones; César Funes, ex secretario de la juventud; Francisco Rodríguez Arteaga, ex director de finanzas, Pablo Gómez, ex asistente de finanzas; y Jorge Herrera, ex jefe de tesorería.

La lista la completan el ex fiscal general de la república, Luis Martínez, y el ex alcalde de Apopa, Elías Hernández.

La congresista demócrata, Norma Torres, reaccionó molesta por el listado hecho público ayer y dijo que el Departamento de Estado no cumplió a cabalidad con lo solicitado. Incluso dijo que el presidente Donald Trump esta favoreciendo a funcionarios centroamericanos con esta publicación.

La representante del estado de California dijo que con este listado el gobierno de Estados Unidos es cómplice de varios corruptos en la región que todavía no enfrentan un proceso judicial en sus países, pero que según el proyecto de ley debían incluirse en el listado.

"Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica, desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento", declaró.

Luego agrega: "Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica".