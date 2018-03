Funes ya avisó que no se presentará a audiencia en El Salvador

Lee también

El expresidente Mauricio Funes, quien este martes debería enfrentar una audiencia por sospechas de enriquecimiento ilícito, mandó a decir a la Cámara Segunda de lo Penal que no se presentará a tal diligencia, porque existe peligro de su vida e integridad personal.Funes solicitó poder rendir declaración desde la embajada de El Salvador en Nicaragua, donde buscó asilo previo a que la Fiscalía hiciera público que lo investiga por sospechas de actos de corrupción.La Cámara resolvió que el abogado de Funes debe aportar los medios tecnológicos que permitan realizar la toma de la declaración desde Nicaragua.El expresidente de la República Mauricio Funes es procesado junto a su hijo, Diego Funes Cañas, y la ex primera dama (y actual secretaria de Inclusión Social), Vanda Pignato, porque el grupo no pudo justificar un incremento patrimonial de cerca de $700,000.