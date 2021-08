Fusades denuncia "amenaza de cierre" por parte del Gobierno salvadoreño

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), una entidad no gubernamental privada, denunció este viernes que recibió por parte del Gobierno de El Salvador "amenaza de cierre", "bajo especulaciones y acusaciones falsas".

Fusades se define como una organización privada de desarrollo, sin fines de lucro; se dedica a la búsqueda permanente del bien común, teniendo como razón de ser y de gestión a la persona humana, de acuerdo con información alojada en su sitio web.

El ente señaló en un comunicado que "en este momento El Salvador está ante un grave retroceso a una serie de libertades individuales, pero, sobre todo, a la reducción del espacio cívico y se están estigmatizando voces que piensan diferente y lo que se percibe es lograr consolidar el pensamiento único".

Indicó que, en ese contexto, "se han incrementado los ataques a entidades como la nuestra" y que la organización, así como distintas instituciones de la sociedad civil, "hemos recibido del actual gobierno y de algunos diputados de la Asamblea Legislativa la amenaza de cierre con acusaciones totalmente falsas".

La entidad, que señaló que por casi cuatro décadas ha propiciado el desarrollo económico y social por medio de estudios y análisis técnicos de la realidad del país, llamó a la comunidad internacional y al relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, a estar atentos a la situación.

"Fusades no es, no ha sido, ni será enemigo de ningún gobierno; no es ni ha sido, no será una oposición partidaria para nadie. Pero sí hemos sido y seremos una fuente de pensamiento libre, que cuestiona y aboga por la democracia y la institucionalidad del país", añadió.

Según la entidad, su estrategia de trabajo consiste en promover propuestas de políticas públicas en los campos económico, social, legal e institucional, las cuales se presentan a la sociedad salvadoreña y su objetivo es desarrollar toda clase de actividades que tiendan a fomentar la seguridad y el bienestar económico, social, intelectual y físico de los habitantes.

Cerca de una docena de organizaciones sociales de El Salvador denunciaron en julio pasado lo que consideran una persecución política contra críticos del Gobierno mediante ataques a la libertad de expresión.

El pasado viernes, 13 de agosto, el director de estudios políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez, compareció ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos en gobiernos anteriores.

Rodríguez fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la administración presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009) y fue este último quien lo mencionó ante dicha comisión como un receptor de sobresueldos durante su mandato. El exsecretario negó en todo momento haber recibido alguna remuneración extra adicional a su salario, sino que recibía su pago en dos montos.