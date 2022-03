GAFILAT hará evaluación a El Salvador hasta el año 2023

El Estado salvadoreño logró postergar por un año la evaluación mutua de país para comprobar si está cumpliendo con los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento el terrorismo, conocidas como las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Hasta noviembre del año pasado El Salvador pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el cual había programado la evaluación para abril de este año. Pero en diciembre el actual gobierno solicitó el cambio para el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), al cual le corresponde hacer la evaluación hasta 2023 y cuyo informe estaría listo hasta 2024.

Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), cree que este atraso es con la intención de aprobar antes normativas que entre otras cosas buscan controlar a las organizaciones de sociedad civil y criminalizarlas.

“Se relaciona no solo con la política de oscuridad por la que el gobierno de El Salvador se ha caracterizado, sino con la Ley de Agentes Extranjeros, porque hay muchas disposiciones que coinciden en el instructivo con el proyecto de Ley que, por presión internacional, la Asamblea Legislativa aún no aprueba, pero que tampoco la ha mandado al archivo, lo que quiere decir que en cualquier momento la puede poner en gente para aprobarla. El cambio del GAFIC al GAFILAT fue muy conveniente”, sostuvo Fino.

El atraso en la evaluación postergaría además el requerimiento de realizar una evaluación de riesgo sobre las organizaciones de sociedad civil y cuáles de ellas pueden correr el riesgo de ser utilizadas para financiar el terrorismo o el lavado de dinero, algo que el GAFI señala como necesario en su recomendación número ocho.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha hecho énfasis en la necesidad de que la el Estado, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), realice esta evaluación de riesgos, pero que además lo haga tomando en cuenta las opiniones de las organizaciones de sociedad civil.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, cree que el riesgo de que a través de las organizaciones de sociedad civil ingresen fondos para actividades ilícitas es mínimo, y que tendría que ponerse énfasis es en los partidos políticos, por el tema del lavado de dinero.

“Ahí hay un mayor riesgo de que pueda entrar dinero ilícito, por ejemplo, para financiar una campaña electoral, sobre todo porque las candidaturas no están obligadas a rendir cuentas, que no deben declarar ingresos y gastos y que los candidatos no están obligados a inscribirse ante la UIF. Por ahí se puede obviar lo que dice la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.