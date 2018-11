GANA: “Advertimos un fraude en las próximas elecciones”

El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) expuso hoy, a través de una conferencia de prensa, su descontento respecto al acta de cierre y escrutinio que será utilizada en las elecciones presidenciales del 2019 para consignar los votos de los electores.

El acta en cuestión tendrá espacio para consignar los votos mediante las cuatro banderas separadas de la coalición ARENA, PCN, PDC y DS y otra casilla adicional para la coalición.

“Nuestra preocupación es que la intención que tienen es que si (el elector) votó por las cuatro banderas, a la coalición le quieren adjudicar cuatro votos, y eso no es posible, porque tampoco nosotros nos vamos a prestar a un fraude, que es lo que se está pretendiendo”, dijo hoy el presidente de GANA, Andrés Rovira.

“Advertimos un fraude en las próximas elecciones. Advertí esta situación. Lamentamos la actitud descarada de cuatro magistrados del TSE para favorecer a ARENA y los partidos que lo acompañan en coalición”, dijo el diputado de GANA, Mario Tenorio.

Por su parte, el director de organización de GANA, Nelson Guardado, reforzó la postura y dijo que “hay una decisión tendenciosa a cometer un fraude”. Agregó que “quien genera confusión hacia las Juntas Receptoras de Votos es el mismo Tribunal”.

“En el acta que han aprobado hay ocho contendientes, pero legalmente solo son cuatro… no juguemos sucio, no juguemos con la inteligencia del ciudadano. Si no, aténganse a las consecuencias”, manifestó el dirigente.

La forma en que se realizará el conteo de votos para la coalición ha generado discordancias en el mismo TSE. El presidente del Tribunal, Julio Olivo, quien dijo que la forma en que se contarán los votos de la coalición es confusa y puede dar lugar a dobles marcaciones, algo que es rechazado por el resto de magistrados que explican que si en la papeleta se vota por los cuatro partidos aliados se consignará en la casilla de la coalición, y si se vota por uno en específico entonces irá a la casilla de ese partido.

En tanto, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, desestimó las críticas y dijo que no hay fundamento legal para los señalamientos que hacen GANA y Olivo sobre el acta de escrutinio.