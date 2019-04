GANA, PCN y ARENA apoyan división de funciones del TSE

Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quieren los diputados de la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa; por eso realizaron un foro público para conocer cómo funcionan las instituciones y sistemas electorales en Perú y Costa Rica.

ARENA, GANA y PCN apoyan que se separen las funciones en el TSE; consideran que así se pueden mejorar los procesos. Los dos primeros partidos plantean que se debe hacer una reforma a la Constitución de la República para separar las funciones. El PCN dice que lo pueden hacer amparados en artículos que ya existen.

"Ya no es posible que acá en El Salvador un magistrado del Tribunal Supremo Electoral esté impartiendo justicia electoral y esté preocupado por que no haya dotación de papel higiénico en el tribunal", declaró Mario Tenorio, diputado de GANA.

Los tres partidos coinciden en que si se llegan a separar las funciones, las personas encargadas de la parte jurisdiccional deben ser abogados propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no por los partidos; y que la unidad esté adscrita a esa institución.

Por su parte, el FMLN no acompaña la idea de reformar la Constitución, más bien, dicen que se deben definir claramente las funciones de cada unidad del TSE mediante la aprobación de otras leyes y reformas de las existentes.

"Nosotros no decimos que sería conveniente dar un salto de una sola vez a la separación de funciones, consideramos que puede regularse otra normativa a través de legislación secundaria, tanto una ley de procedimientos electorales o una ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral", aseguró Anabel Belloso, diputada del FMLN.

La comisión estudia, además, hacer otras reformas para que se apliquen en la elección municipal y legislativa de 2021. Entre estas están la definición del conteo de votos para las candidaturas no partidarias de diputados .

El presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, declaró que personalmente no está en contra de que haya diputados no partidarios; sin embargo, dijo que no se pueden sumar las marcas de un candidato a otro, como pasó en los comicios anteriores, porque puede haber diferencias sustanciales en las plataformas que proponen.