GANA aclara que no votó por integración de autoridad hídrica y tilda de privatizadora propuesta de ley de agua

Adelmo Rivas y Francis Zablah, ambos diputados de GANA, desmintieron este martes que hayan votado a favor del acuerdo que establece los sectores que conformarán la Comisión Nacional del Agua, como parte del anteproyecto de ley que pretende regular los derechos de uso, aprovechamiento, protección y conservación del agua en El Salvador.

En una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, el diputado Adelmo Rivas negó categóricamente que haya dado su voto para conformar las nuevas autoridades que regularán el agua, según lo establece el anteproyecto que se mantiene en discusión en la comisión de medioambiente y cambio climático de la Asamblea Legislativa.

"Nosotros no hemos votado por ese artículo. Yo voté por lo miembros que nosotros estamos proponiendo, que son estatales, como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y lógicamente el sector agropecuario, que son mis hermanos campesinos, los que producen la comida, los alimentos de todos los salvadoreños", aclaró Rivas.

El diputado sostuvo que GANA se mantiene en "sintonía" con el presidente electo, Nayib Bukele, sobre que el agua es un bien público y que en ningún momento se considera votar para darle validez a este proyecto, el cual calificó de privatizador.

"Nosotros como GANA no estamos de acuerdo en cómo ha quedado integrada esa junta directiva, que es totalmente privatizadora. Es una junta directiva que ustedes pueden ver, la mayoría son privados. Por lo tanto, el agua no puede estar en manos de privados y nosotros como GANA no estamos de acuerdo en cómo está conformada con esa junta directiva", expuso Rivas.

De igual manera, el diputado Francis Zablah, también miembro de la comisión de medio ambiente y climático, ratificó que GANA no ha dado sus votos para conformar a las nuevas autoridades que regularían el uso del agua este proyecto.

Responsabilizó al FMLN por hacerle creer lo contrario a la población y sostuvo que ellos hacen este tipo de cosas cuando quieren distraer la atención de la gente de problemas que son más graves para el país.

"Lo que el FMLN está haciendo es un circo para distraer la atención de cosas más graves que están sucediendo en el país. Y a ellos, cuando se ven en una situación así, no les importa difamar. Ningún diputado de GANA va a votar por privatizar el agua", dijo Zablah.

En una decisión que causó polémica entre los mismos diputados, la comisión de medioambiente y cambio climático acordó que la autoridad hídrica deberá estar integrada por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Universidad de El Salvador (UES), el sector productivo agropecuario, el sector productivo industrial y las municipalidades.

La instancia de toma de decisiones será una junta directiva, cuya presidencia la tendrá la representación del MARN; la persona en este cargo se renovará cada cinco años, es decir, irá de acuerdo con los cambios de gobierno; el resto de cargos serán por un período de siete años, según lo que se acordó en la comisión.

Los partidos que apoyaron la iniciativa fueron ARENA, PDC y PCN. El FMLN tampoco dio sus votos en este acuerdo.