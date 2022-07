GANA apoyará la reelección de Bukele aunque cambie de partido

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, aseguró este lunes que su partido apoyará la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, aunque este decida lanzarse como candidato en otro instituto político.



Citando una resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo, que dio luz verde a Bukele para optar a la reelección, Gallegos aseguró que Bukele es libre de optar por un segundo período en las elecciones presidenciales de 2024.



"La resolución establece que él puede optar por el partido que quiera. Eso dice la resolución", dijo el legislador. Agregó, además, que apoyará un segundo mandato de Bukele, incluso si se lanza como candidato de otro partido.



"Si él (Bukele) quiere (reelegirse) con GANA, pues GANA lo va a apoyar, si él se reelige con otro partido pues igualmente GANA lo apoyaría", afirmó.



Después de su salida del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su fallido intento por correr en Cambio Democrático (CD); el 26 de julio de 2018, Bukele anunció a través de su cuenta de Facebook que se inscribió como aspirante a candidato a presidente de El Salvador por el partido GANA, desplazando al entonces candidato único Will Salgado.



Enfatizó en que este era el único "vehículo" que le permitiría llegar a la presidencia en 2019.



Con la llegada de Bukele y su partido en formación, Nuevas Ideas, GANA incluso cambió su tradicional color naranja a un pantone cian y una golondrina, imagen que explotó durante la campaña de las elecciones legislativas de 2021, que impusieron una mayoría absoluta del partido oficialista Nuevas Ideas.



El presidente, sin embargo, continúa inscrito en GANA. Para llegar a Nuevas Ideas, movimiento del que fue cofundador, debe cancelar su afiliación actual e inscribirse en el nuevo partido. Al ser un funcionario, caería en la práctica de transfuguismo.



Al ser consultado sobre esta posibilidad, Gallegos simplemente recalcó que "la Sala le permite que él lo pueda hacer de esa manera".



"Como decían los otros, les guste o no les guste, las resoluciones de la Sala hay que respetarlas", dijo el diputado.



Gallegos remarcó, además, que "ningún presidente ha logrado tener ese apoyo de salvadoreños, principalmente residentes en Estados Unidos", tras las manifestaciones en Nueva York, Los Ángeles y Texas para pedir la reelección de Bukele.



Luego, Gallegos también desmarcó al presidente de la responsabilidad por estas aseveraciones. "El presidente Nayib Bukele no convocó ni ha llegado a las convocatorias", dijo.

