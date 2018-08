GANA aventaja intención de voto en encuesta UFG

"Si las elecciones para presidente de la república fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político votaría?" es una de las preguntas que plantea la encuesta para medir la intención del voto de cara a las elecciones del próximo año que hizo el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

A la anterior interrogante, el 31.4 % de los encuestados contestó que GANA; el 22.9 %, que ARENA; el 11 % respondió que el FMLN; el 2 %, que VAMOS; un 30.9 % dijo que no sabía o no contestó, y un 2 % dijo que no sabía o que no iba a votar.

La encuesta se realizó entre el 18 y el 22 de agosto, días después de que GANA afilió y la dirigencia del partido endosó el apoyo al exalcalde de San Salvador Nayib Bukele para que este compitiera en los comicios con el partido. También sucedió después de que GANA cambió de bandera.

De igual forma, se le consultó a la población sobre si irá o no a votar en la próxima elección, para la cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene proyectada realizar una segunda vuelta.

Al respecto, más de la mitad, el 52.70 % de los encuestados, dijo que sí está muy seguro de que asistirá a votar; el 29.75 % está poco seguro de que lo hará; el 14.84 % está decidido a no votar; el 2.47 % aseguró que irá pero anulará el voto, y un 0.23 % no respondió.

En el estudio también se midió la percepción que las personas tienen sobre los procesos internos que se hicieron en los partidos.

En ese sentido, el 38.04 % de los encuestados consideró que el proceso en GANA fue poco democrático; el 38.35 % opinó lo mismo del partido ARENA, y el 41.49 % lo consideró sobre el proceso del FMLN.

También se consultó a la población si para ella es importante que las fórmulas presidenciales presenten a su posible gabinete de Gobierno. El 87.78 % dijo que sí es importante. Un 10.09 % dijo que no.