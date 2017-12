GANA cambia a candidatos en La Unión

Tras el cierre del período para la inscripción de candidatos a concejos municipales y diputados, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) realizó algunos cambios de candidatos en el departamento de La Unión, debido a diferentes motivos que tienen que ver con el cumplimiento de requisitos de ley.

Uno de estos cambios es el del candidato a alcalde por la cabecera departamental, Mario Osorto, quien resultó electo en las elecciones internas de su partido pero no pudo obtener la solvencia municipal debido a una deuda de $121,779.98 con la comuna.

En su lugar asumió la candidatura el doctor Darwin Iván López, quien iba en la planilla de Osorto como primer regidor.

“En política esto es diferente, porque como médico, la gente se acerca porque necesita una ayuda para solventar su problema de salud, y en política hay que ir a buscar a la gente, y no para darle lo que uno quiere, sino lo que necesitan”, dijo el recién nombrado candidato.

Otro de los cambios es el del candidato a diputado suplente Noel García, quien fue inhabilitado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) debido a la falta de pago de un reparo de fondos públicos que le hizo el ente contralor cuando García fungió como alcalde de Bolívar.

“A mí en la alcaldía me habían extendido la solvencia, porque había un convenio de pago y también elaboré dos carpetas para la realización de dos proyectos, pero no me lo aceptó la CCR. Y esto fue por haber cometido el error de construir una carretera que no era mi competencia, sino del Estado”, justificó García.

Debido a que no se pudo inscribir, esta candidatura fue entregada a René Anastacio Benítez, quien es hijo del exalcalde de Santa Rosa de Lima y ahora aspira a acompañar en la fórmula al candidato a diputado propietario, Abilio Menjívar.

Otro de los cambios que deberá realizar el instituto político naranja en el departamento unionense será el del candidato a alcalde por Pasaquina, debido al seguimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribir candidatos que han practicado el transfuguismo en la gestión actual. Y el aspirante a la comuna por el partido GANA en Pasaquina, Max Umanzor, entra en dicha calificación debido a que fue electo síndico municipal por el partido ARENA, pero luego se unió a las filas de GANA.

La Junta Electoral Departamental (JED) de La Unión confirmó ayer que Umanzor está incluido en la planilla a concejo municipal por Pasaquina que fue presentada por GANA el jueves a última hora, pero eso no implica que podrá competir. “La cuestión es que la planilla solo ha sido presentada por llenar requisito, pero no ha sido admitida todavía”, aclaró Marcos Vanegas, presidente de la JED.

En similar situación, aunque por comisión de delitos, podría estar el candidato a alcalde por ARENA en San Alejo, Inmar Barrera, quien aparece en la planilla pero tampoco ha sido admitida.