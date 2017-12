GANA cambia candidatos en San Vicente por tema transfuguismo

El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) se encuentra en proceso de actualización de planillas para candidatos a alcaldes por los municipios de Santo Domingo, Verapaz y San Esteban Catarina (San Vicente), luego que el lunes pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió dos resoluciones en las que aclaró que el transfuguismo municipal y legislativo no está permitido desde 2014.

En el caso de Santo Domingo, el primer regidor del concejo plural, Jony Fuentes, era el candidato a la comuna, quien fue electo en el período anterior por la bandera del Partido de Conciliación Nacional (PCN), pero junto a la alcaldesa Dora del Carmen García, se pasaron a las filas de GANA.

Ante el nuevo panorama dicho partido ya tiene nuevo candidato, es de la sociedad civil pero tiene conocimiento en municipalismo, manifestó García, quien aclaró que ella nunca fue aspirante a la reelección, pero que lamentaba la resolución de la Sala que dejó fuera al concejal.

"Consideraba que él (Jony Fuentes) tenía una gran capacidad, dado con la gente y realizaría un buen papel como alcalde. Se respeta las resoluciones pero no estoy de acuerdo, con eso amarran a las personas que podrían trabajar mejor para su pueblo con otro partido que sí apoya a sus alcaldes", expresó la edil.

Dijo que por el momento no se daría a conocer el nombre de quien asumirá la candidatura al municipio dominguense debido a que aún no está oficializado y se realizan los trámites correspondientes ante la Junta Electoral Departamental.