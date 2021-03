GANA defiende decretos de retiro voluntario en la Asamblea Legislativa

La discusión por la existencia de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa mantuvo su eco, tres días después que el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, descargara en sus antecesores la supervivencia de dicho problema.

En conferencia del pasado viernes, Ponce aseguró que intentó ordenar el tema y que "los intereses de partidos políticos" no le permitieron llevar a cabo la separación de personas con ese tipo de plazas. Recordó el impulso dado a un decreto para que personas que estaban de más en la institución pudieran retirarse con sus respectivas indemnizaciones.

Lo dicho por Ponce fue retomado por el presidente de la república, Nayib Bukele, que usó la frase para dos cosas: primero, para validar su narrativa en el tema y acusar con mayor énfasis a ARENA y al FMLN de dicha práctica; y segundo, para atacar a medios de comunicación que durante años han informado del tema y hacer parecer que estos han guardado silencio.

Sin embargo, y pese a que Bukele se niega a vincular el tema al partido con que ganó la elección presidencial de 2019, ayer Mario Tenorio (GANA) admitió que este también padece del mismo problema. Además, Tenorio contradijo la versión del mandatario y explicó que el decreto al que hizo referencia Ponce no era dedicado a plazas fantasmas.

"Son decretos de retiro voluntario que no solo se han dado en esta institución. Decretos de retiro se han dado en la CSJ y en otras instituciones. Permite que la persona que ha trabajado pueda tener ese beneficio. La cantidad que se estableció es conforme al número de años y al salario que devengaba esta persona aquí en la institución", indicó.

"Yo estoy bien claro que aquí todos los grupos parlamentarios tienen ese problema y ningún grupo parlamentario se libra de esa situación. Yo no le puedo decir cuántas (son en GANA) porque no soy jefe de grupo parlamentario", apuntó Tenorio al ser consultado por la existencia de estas contrataciones en su partido.

El legislador insistió en que el decreto mencionado por Ponce no era para personas contratadas que no llegaban a laborar. Inclusive, aseguró conocer a un par de personas que se acogieron a él. "Hubo personas que sí venían a laborar durante todo el tiempo y se pudieron acoger a ese decreto. Conozco a una par de personas que, me consta, laboraban en la institución de lunes a viernes y se acogieron porque vieron un beneficio para establecer su retiro", sentenció Tenorio.

Otros decretos

Luego, el tema también fue objeto de debate para Norman Quijano (ARENA), quien detentó la presidencia del órgano legislativo antes de Mario Ponce, y que rememoró cómo, al inicio de su gestión, fueron despedidas personas que fueron identificadas con "plazas fantasmas".

"Nosotros suprimimos muchísimas plazas fantasmas. Di una conferencia, lo recordarán. Le pedí a todos los jefes de las unidades las plazas fantasmas que ellos detectaban en sus unidades y las suprimimos sin ningún beneficio porque era ilógico que alguien que no ha trabajado se le pudiera dar una indemnización", acotó.

Quijano, eso sí, señaló que el problema en separar a las personas que ostentan este tipo de plazas es que luego acuden a instancias legales y estas ordenan sus reinstalos.

"Suprimimos centenares de plazas una vez se comprobó que no venían, se vio marcación y no venían a trabajar. Pero amparados por ciertos diputados fueron a acogerse a la Sala de lo Contencioso Administrativo y muchos de ellos fueron reinstalados", indicó Quijano.

Luego, el tema también fue tocado por el Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien indicó que han abierto un expediente con el tema. "Desde el momento que hemos tenido conocimiento que hay posibles irregularidades, hemos abierto el expediente. Hay una investigación en curso", apuntó el fiscal, que indicó que realizarán las diligencias necesarias.