GANA deja solo al FMLN en intento de negociar el presupuesto 2017

El partido GANA dio un revés al FMLN, partido de Gobierno, en su intento de buscar con este, más el PCN y PDC, los 43 votos necesarios para aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017 y dejar fuera de la negociación a la fracción de ARENA.Ayer, en una entrevista de Canal 12, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, sostuvo que el presupuesto 2017 debe ir acompañado de todos los partidos políticos representados en el congreso, lo cual incluye a ARENA. Esto luego de que el diputado y secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que buscaban negociar con GANA, PCN y PDC el presupuesto debido a que observan la misma postura “tozuda y cerrada” por parte de ARENA.“Yo creo, en primer lugar, que el Presupuesto General de la Nación debe ir acompañado de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que deben pensar el Gobierno y el FMLN que es importante la participación de ARENA porque a la par del presupuesto tienen mesas trabajando en temas importantes para el país, como pensiones, reactivación económica, el tema fiscal”, dijo Gallegos durante la entrevista.El día anterior, en el mismo espacio televisivo González dijo: “Hemos seguido los debates, hemos seguido las pláticas privadas y públicas con GANA y nosotros esperamos que en esta próxima plenaria sí tengamos los votos suficientes para poder alcanzar los 43 votos que se necesitan para la aprobación del presupuesto. Sí, nosotros estamos haciendo toda la labor para buscar los votos”.Pero al mismo tiempo acusaba a los miembros de GANA de ser “mezquinos” y de haberse “anclado a las posturas del partido ARENA”, ya que en el pasado han sido los aliados tradicionales en aprobar decretos que solo requieren los 43 votos, por ejemplo, impuestos. Gallegos dijo que no respondería de manera “despectiva” como lo hizo González, y defendió que esta vez han sido responsables y con conciencia de la crisis fiscal que casi llevó al Gobierno a caer en impago.El presidente de la Asamblea, al igual que los otros partidos políticos, reiteró que el proyecto de presupuesto 2017 que envió el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, el pasado 30 de septiembre debe ser modificado porque no incluye el financiamiento para el pago del escalafón de los empleados de Salud, deuda de pensiones, la Ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y de los veteranos del pasado conflicto armado. Asimismo, dijo que es punto de honor para GANA hacer un refuerzo presupuestario para la Fiscalía General de la República.Sin embargo, el diputado del FMLN Santiago Flores se mostró cerrado en modificar el proyecto de presupuesto. En específico, dijo que ya se incorporó el escalafón para el 80 % de los empleados de Salud que ganan menos de $1,500, y los que están peleando ese beneficio son los que tienen salarios de hasta $6,000. Además, dijo que en vez de estar discutiendo cuánto se debe dar a los pensionados, hay que discutir una ley que solucione el problema de fondo.En tanto, el partido ARENA insiste en que el FMLN y el Gobierno deben cumplir el acuerdo que firmaron el 10 de noviembre pasado de darle cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo cual no cumple el actual proyecto de presupuesto 2017.