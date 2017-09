GANA descarta apoyar incremento del IVA a 15 %

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, aseguró este domingo que su partido, GANA, no apoyará un aumento del IVA a 15 %.

“Un incremento de 2 puntos el salvadoreño no lo soportaría. Es un impuesto que va directamente al consumo y lo pagamos todos; de ese nadie se libra. Nosotros no vamos a asumir ese costo político como GANA”, dijo durante el programa FOCOS, que se transmitió a las 7:30 de la noche por Canal 33 (7 en cable).

Recientemente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó el documento “Medidas para atender la crisis fiscal”, en el que se respaldan las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para el ajuste fiscal del 3 % del PIB y que tiene entre sus principales acciones el aumento del Impuesto al Valor Agregado en 2 puntos. Según Hacienda, el incremento permitiría obtener un excedente de $278 millones al cierre de 2017.

“Nosotros no estamos considerando impuestos. Estamos hablando más de poder hacer ajustes al interior de lo que se tiene ya en el Estado. Ajustes en contrataciones, por ejemplo; gastos que no sean necesarios y poder limitarlos. Pero hablar de impuestos no es un tema que tenemos en agenda”, enfatizó Gallegos sobre cómo responderán al acuerdo fiscal firmado en noviembre pasado y en el que se estableció una recaudación tributaria de 17 % como meta.

El diputado también insistió en que lo primero que debe aprobarse es una reforma que permita aliviar la carga del Estado sobre el pago de la deuda previsional, y que la administración de los fondos de pensiones debe mantenerse bajo el sector privado. Un acuerdo que quedó nuevamente en suspenso luego de que el pasado viernes el parlamento suspendió la sesión programada para aprobar dicha reforma.