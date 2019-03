GANA dice que le ha presentado propuestas a Bukele para integrar el gabinete

El partido GANA ya le presentó propuestas de personas al presidente electo Nayib Bukele para que las considere en la conformación del gabinete, según dijo ayer el diputado de GANA Guillermo Gallegos.

“GANA lo ha hecho a través de nuestro presidente, no sé quiénes son. En lo particular, yo no estoy en querer ingresar al Gobierno”.

Guillermo Gallegos, diputado de GANA

"GANA lo ha hecho a través de nuestro presidente, no sé quiénes son. En lo particular, yo no estoy en querer ingresar al Gobierno, yo quiero quedarme en la Asamblea, pero entiendo que sí se han hecho algunas propuestas", aseguró Gallegos.

Ante la crítica de ARENA de que a lo mejor el presidente electo no tiene a las personas para nombrarlas, Gallegos dijo que Bukele recibe una gran cantidad de currículos, pero que debe hacer una revisión de los perfiles más idóneos.

El legislador también reveló que, al asumir el nuevo gobierno, el diputado Numan Salgado sería el presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea y, posiblemente, Guadalupe Vásquez o él asuma la presidencia de la comisión de hacienda.