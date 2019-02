GANA dice que mantendrá color de bandera

La Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) aseguró que van a mantener la bandera que adoptaron después de que Nayib Bukele se inscribiera como precandidato presidencial del partido, cambio que se aprobó tras reformar los estatutos del partido.

La modificación en la bandera fue total, desde el color, que antes era naranja, hasta los emblemas. En un congreso nacional adoptaron un color turquesa y una golondrina; por su color, es similar a la de Nuevas Ideas.

"GANA mantendrá los colores que se inscribieron para la elección presidencial, que por cierto es muy diferente al Pantone de Nuevas Ideas", aseguró el director de organización, Nelson Guardado.

El dirigente añadió que la bandera con la que compitieron en la reciente elección presidencial está registrada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Guardado, junto con el presidente de GANA, Andrés Rovira, y otras autoridades del partido estuvieron ayer en el CIFCO verificando el inicio del escrutinio final de los resultados electorales.

En el recinto, Rovira protagonizó una discusión con periodistas que le cuestionaban sobre la participación que tendría su partido en el próximo gabinete. "Fíjese que yo no soy hijo suyo para que me hable así, no, no, no, no sea grosero, no sea grosero, señor", contestó con tono elevado a un periodista.