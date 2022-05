“GANA es el partido oficial, pero gobiernan ellos (Nuevas Ideas)”: Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción de GANA

El primer año de legislatura ha reacomodado no solo a las fuerzas políticas de oposición sino también a las aliadas al oficialismo. En ese sentido, GANA evalúa el primer año de la Asamblea como uno de apoyo al presidente, aunque no haya reciprocidad de parte de Nuevas Ideas hacia ellos.

¿Qué valoración hace del primer año de legislatura para GANA?

Como fracción, hemos destacado que hemos dado acompañamiento al presidente en todas las peticiones que ha hecho. Al principio, no conocíamos el sistema que ellos traían y debo decir que hasta nos sentimos un poco sorprendidos, pero confíamos en la buena voluntad del gobierno y creemos que ha salido bien.

Dentro de lo presentado por GANA, no han tenido un apoyo recíproco, ¿cómo toman eso?

Nosotros podemos tener una solicitud de algún organismo, una ADESCO, una institución y lo tenemos que trasladar. Pueden contar con el apoyo de nosotros, pero la Asamblea es la que al final decide. No necesariamente están obligados a apoyarnos. Pero la idea de presentar una iniciativa es para que se pueda llevar a cabo, pero eso será una situación que ellos (NI) como partido deben valorar.

“Nosotros tenemos nuestra manera de pensar y si en algún momento consideramos que hay una iniciativa que no debamos apoyar, vamos a manejar nuestros propios criterios”.

¿No debería haber más reciprocidad de parte de Nuevas Ideas siendo ustedes el partido de gobierno?

Nosotros somos el partido oficial y ellos son el partido de gobierno, porque están gobernando. Pero obligarlos no podemos. Nosotros hemos venido apoyando al presidente sin condiciones, y apoyarlo significa que apoyamos las iniciativas que hacen llegar a través de sus ministros. No podemos ponernos nosotros que porque no nos apoyen en una iniciativa, nosotros no les vamos a apoyar en otra. Será situación de ellos y evaluación de cada partido político. Nosotros también tenemos nuestra propia manera de pensar y si en algún momento consideramos que hay alguna iniciativa que no debamos apoyar, también vamos a manejar nuestros propios criterios. Y de igual manera, ellos tienen sus criterios.

De los 56 diputados de NI, 10 son de coalición GANA/NI, pero ellos se los apropian todos...

Fueron 10 en coalición. Por bandera uno es de GANA y nueve de NI. Cuando se hace una coalición hay un pacto y ese, quiérase o no, les favoreció a ellos. Nosotros estamos claros. Nosotros contamos con el diputado Amílcar Ayala, pero también NI cuenta con él. Es un tema que no nos ha afectado de ninguna manera ya que es una alianza y el voto igual cuenta y para nosotros no le vemos inconveniente. El resto de NI que salieron en coalición salieron bajo su bandera, pero muchos votos de GANA se sumaron para que pudieran llegar a tener su diputación.

¿A qué le va a apostar GANA en sus propuestas en este segundo año?

Vamos a presentar más iniciativas. Si lo van a apoyar o no otros grupos, estamos acostumbrados. En gobiernos de ARENA y FMLN difícilmente nos apoyaban. Nosotros hemos presentado muchísimas propuestas pero que sentían ellos, como gobernaban, que les afectaba o que el argumento era que no había fondos. Hoy nos llena de sorpresa ver que este gobierno está trabajando diferente…

Tampoco les apoya las iniciativas….

Si nos vamos a las iniciativas; pero si miramos, lo que hemos respaldado ha tenido efectos buenos: yo nunca me imaginé que un gobierno pudiera darle alimentos a toda una población y lo dio en pandemia. No me imaginé que pudiera darle $300 a la mayoría de gente.