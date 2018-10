GANA margina a diputado que favorece lucha a corrupción

Osiris Luna, diputado de San Salvador por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la misma que postula a Nayib Bukele a la presidencia, denunció haber sido separado de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa luego de que hace unos días votó a favor de superar un veto presidencial para dar herramientas a la Fiscalía para combatir la corrupción.

Luna presentó la denuncia un día después de que el jefe de bancada, Guadalupe Vásquez, aseguró que su partido había dejado en libertad a cada diputado y que con GANA no van las prácticas de tomar represalias contra los que votan diferente.

"Tras haber propuesto golpear duramente la corrupción y la impunidad han empezado los bloqueos políticos en mi contra. Otra de las acciones detonantes es por haber votado también para superar el veto presidencial, y así dar más herramientas para que investigue la corrupción imperante de nuestro país... Hoy mi partido ha decidido separarme de la comisión de seguridad", denunció Luna en sus redes sociales.

El miércoles, estas fueron las palabras de Vásquez: "Como partido no vamos a castigar a un diputado porque vote en contra o lo vamos a expulsar como lo hace ARENA y otros partidos de expulsar al diputado que vota no de acuerdo con la línea".

LA PRENSA GRÁFICA llamó en reiteradas ocasiones a Luna para que explicara más allá de la publicación, pero al cierre de esta nota no se contactó.

Andrés Rovira, presidente de GANA, aseguró, igual que Vásquez, que por votar diferente no se toman represalias contra los diputados.

"Nosotros dejamos en libertad a todos los diputados que voten de acuerdo a su conveniencia en las plenarias y no se le ha separado (a Osiris Luna), no se le ha separado", dijo el dirigente. Se le replicó que si seguía siendo parte de la comisión de seguridad, "no le sabría decir porque no me he reunido con el jefe de fracción, pero por eso a nadie se le separa. Eso es lo que le podría decir y ya no tendría opinión al respecto", contestó Rovira.

En su publicación, Luna dijo que no se le fundamentó la decisión. "Sin ningún fundamento ni justificación solo con el fin de generar un evidente bloqueo y cumplir capricho de algún personaje, decisión que apelaré", puntualizó.