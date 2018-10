GANA movió de comisión a Luna por "reacomodo"

De la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad hacia la comisión de justicia y derechos humanos se movió al diputado de GANA Osiris Luna, por un "reacomodo" dentro de la fracción, confirmó el diputado y dirigente de GANA Guillemo Gallegos.

"Hemos hecho un reacomodo. Él es una persona que antes de que yo lo contratara en la Asamblea Legislativa trabajaba en Centros Penales, y lo hemos pasado a (la comisión de) justicia y derechos humanos, que tiene que ver con Centros Penales, y hemos abierto el espacio en seguridad", dijo Gallegos en la entrevista matutina "Diálogo 21".

La semana pasada, Luna denunció que por haber acompañado la superación del veto presidencial a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR, se le estaba separando de la comisión.

La fracción se reunirá hoy en privado para analizar la denuncia que hizo Luna y dirimir la situación.

"Nosotros nos vamos a reunir mañana (hoy). Yo no he visto a Osiris desde que dio sus declaraciones. Sí hay un reacomodo en el interior de la fracción con respecto de las comisiones de trabajo. Lo de Osiris lo vamos a tratar como deben tratarse los asuntos privados, por lo menos así lo hemos tratado en GANA", dijo el dirigente de GANA.

Respecto de esa reunión opinó Luna y dijo lo que esperaba que tuviera como resultado.

"Lo único que pido es que me dejen legislar de una manera en la que yo le puedo servir a los salvadoreños, no estoy pidiendo más privilegios ni nada... Esto (separación de la comisión de seguridad) no me va a detener, me ha motivado a seguir presentando más ideas y proyectos en materia de seguridad", declaró Luna en Radio 102.1.

De los 10 diputado de GANA, Luna es el único nuevo.