GANA no quería superar el veto del presidente: Salgado

El exalcalde de San Miguel Wilfredo Salgado lanzó un señalamiento directo a la dirigencia de GANA, del cual es miembro, al asegurar que esta no tenía intenciones de apoyar el dictamen para superar el veto presidencial contra la reforma al artículo 70 de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que otorga independencia a la Unidad de Investigación Financiera.

Salgado, en declaraciones emitidas en el programa "Hablemos claro" del canal TVO, del pasado jueves, explicó que la dirigencia del partido dio indicaciones a los diputados de retirarse de la sesión plenaria del pasado 13 de septiembre en la que se hizo el primer intento de superar el veto. Esto con la intención de que no se alcanzaran los 56 votos necesarios para revocar la decisión del presidente Salvador Sánchez Cerén, quien calificó de inconstitucional la reforma.

"En la primera votación, ¿por qué no superaron el veto? Fue porque varios (diputados) de GANA, incluyendo al diputado Numan Salgado, en la primera plenaria no estaban. Les dijeron que se fueran. Vino aquel (Salgado) de obediente, se va y venía la votación para superar el veto. Cuando se dio cuenta Numan Salgado que unos cuantos de GANA sí votaron por superar el veto, pero (era) una votación calculada para no sobrepasarlo, ¿me explico? Fue una votación calculada a llegar a 54 (votos), a modo de que una parte de GANA votara para parecer que estamos bien, para parecer dignos, pero no lo suficiente para superarlo. Entonces gallo-gallina, ¿verdad?", dijo el exalcalde migueleño, al momento de explicar la operación legislativa, que a su criterio, llevó a cabo el partido político.

Nueva orden

Según Salgado, el miércoles anterior nuevamente la dirigencia del partido dio la misma indicación de abandonar la plenaria, aunque, dijo, esta vez varios diputados "se negaron a cumplir con la orden" y accedieron a dar sus votos.

Seis legisladores de GANA fueron parte de los 57 votos y de esa manera se unieron a las fracciones de ARENA, PCN, PDC, Cambio Democrático y el diputado no partidario Leonardo Bonilla para superar el veto, el cual provocó la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Juan Carlos Mendoza, Francisco Zablah, Guadalupe Vásquez, Numan Salgado, Osiris Luna y Wilfredo Guevara (suplente de Guillermo Gallegos) dieron su aprobación a la propuesta.

Por su parte, el FMLN, con sus 23 diputados, se abstuvo de votar, como también lo hizo el 13 de septiembre, en la primera ocasión que el "bloque de la derecha" buscó dejar sin efecto la decisión de Sánchez Cerén.

"Mi hermano se enojó porque dijo: ‘A mí me utilizaron, me mandaron para que me fuera y no me dijeron qué venía. Ok, ahora que vuelva a venir, si me dicen que me vaya, no me voy y se enoje quien se enoje yo voy a votar para superar el veto’", contó Will Salgado, quien agregó: "Le dijeron otra vez que se fuera. ‘No’, les dijo, ‘ya me engancharon la primera vez, hoy no me voy, hoy me quedo y, les digo, hoy voy a votar’. A raíz de eso se sumaron otros diputados de GANA que recibieron también la orden. Los que se fueron para su casa fueron pocos; se quedó la mayoría. Entonces, ¿qué pasó? Se superó pero, ¿por qué se superó? Porque el diputado Numan Salgado en la reunión les dijo: ‘No, ustedes me dieron paja la vez pasada que me fuera y venía esto, yo quedé mal’".

Horas antes de la votación, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, había emitido un mensaje en sus redes sociales asegurando que los únicos que se beneficiaban de la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont eran los corruptos.

Esta declaración se une a la que expresó el jueves el exalcalde migueleño, quien dijo que la decisión de no apoyar la superación del veto había afectado mucho al partido públicamente ante la gente, porque estaba "cubriendo la picardía, que no se investigue la picardía. Entonces ahora con esto espero yo que GANA recupere la confianza de la gente que no está del lado de los que andan lavando dinero y haciendo picardías".