GANA no tiene una estructura nacional para integrar Juntas Receptoras de Votos

El partido GANA no logró cumplir con su cuota del total de personas que debía de proponer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este integre las juntas receptoras de Votos (JRV) o mesas electorales en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Los integrantes de las 9,568 JRV, de las cuales 10 son para el voto desde el exterior, entre otras responsabilidades, cuentan los votos y llenan las actas.

El partido que postula a Nayib Bukele como candidato solo presentó 14,538 personas. Cada partido tenía que proponer a 9,568 propietarios y la misma cantidad de suplentes, en total 19,136.

GANA quedó con un déficit de 4,598 personas pese a que sus candidatos a presidente y vicepresidente, Bukele y Félix Ulloa, tienen como aliados a las bases del extinto Cambio Democrático y a Nuevas Ideas. Esta última agrupación se jactó de llevar 200,000 firmas para inscribirse, aunque la ley solo pide 50,000. Al final el TSE le validó 176,076 firmas.

Los candidatos de GANA también han publicado el apoyo de tránsfugas del PDC, de los alcaldes del PCN en Ahuachapán, Abilio Flores; y del FMLN en Guadalupe, Roberto Carlos Renderos, en un esfuerzo por ampliar su presencia en el territorio nacional.

La estructura territorial de GANA –es decir, su músculo a lo largo del país– es baja según demuestran los resultados electorales. En los comicios de marzo pasado, GANA únicamente logró ganar 27 alcaldías, de 262 municipios, y de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, se quedó con 10.

El partido VAMOS tampoco cumplió con la exigencia. Únicamente propuso a 1,358 miembros para JRV y le faltaron 17,778. El FMLN completó la lista y a los partidos de la coalición ARENA, PCN, PDC y DS únicamente les faltaron 20.

Desde julio de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le quitó la facultad a los partidos políticos de poner a sus afiliados en los organismos electorales temporales, pero les permitió hacer las propuestas.

Para completar las mesas, el TSE debe de recurrir a un sorteo de ciudadanos del padrón electoral. Este experimento se puso en práctica en las pasadas elecciones de marzo, ya que los partidos, especialmente los más pequeños, tampoco presentaron las 94,420 personas que se requerían.

El 4 de marzo, día de la elección, hubo reclamos de muchos ciudadanos a quienes el TSE seleccionó por sorteo y capacitó, pero al final no les entregó su credencial y los sustituyó por propuestas de partidos.

Para el analista Roberto Cañas, GANA y sus aliados están reflejando lo que son, no lo que dicen. "Ahí reflejan lo que son, ahí no es lo que dicen... Es complicado porque uno hubiese esperado que con las aspiraciones que tienen, que son válidas, todos aspiran a ganar, nadie se va a meter a una elección para perder, les haya resultado eso. Ahí está marcado un grado de desarrollo, porque las otras son maquinarias", opinó.

Cañas sostiene que ARENA y FMLN son estructuras "maestras" y no es casualidad que cumplieran.

"Obviamente el no tener completos los miembros de JRV que los partidos proponen es una clara desventaja. Eso no tiene ninguna discusión, porque las elecciones se ganan con votos, y se ganan no solo con votos dentro de las urnas, sino cuando se cuenta el voto", sostuvo.

"En las elecciones, la ecuación de la victoria no solamente es ir adelante en las encuestas, se necesita tener maquinaria electoral en tierra; por tierra se entiende trabajo territorial", agregó.

Cañas dijo no es buena noticia para GANA ni para VAMOS.

Por su parte, los candidatos del partido VAMOS han dicho que confían en que los administradores de las JRV defenderán el voto.

El analista Carlos Araujo difiere de la opinión de Cañas. A su juicio, el que un instituto político no haya propuesto listas completas no le afectará porque siempre se asegurarán de poner a sus vigilantes.

Además, sostuvo que al partido GANA, prácticamente, solo le faltaron los suplentes; y el caso de VAMOS, será el TSE que deberá de suplir el vacío con los ciudadanos seleccionados mediante un sorteo. Para él, todos los partidos estarán representados en las juntas receptoras de Votos.

Para Araujo es más importante que los diputados elijan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para proteger los derechos de algún partido que se considere afectado, en caso de que el Tribunal Supremo Electoral no lo ampare. Recordó que en otras elecciones la sala ha ordenado abrir urnas por errores de las JRV y recontar los votos.

En las elecciones de marzo pasado, la Alcaldía de San Francisco Gotera había sido adjudicada al partido ARENA, pero la sala ordenó volver a contar los votos y tras los resultados pasó a manos de GANA.

En ese caso, los miembros de las mesas colocaron los resultados de los votos de diputados en el acta de concejos municipales.