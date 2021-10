GANA pide reelegir a fiscal impuesto el 1 de mayo

La Asamblea Legislativa dio por iniciado el período de 60 días para recibir credenciales de abogados interesados en convertirse en el próximo fiscal general de la república, que deberá comenzar funciones el 5 de enero de 2022. Una carrera en la que el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, ya sumó sus primeros apoyos.

El actual período de fiscal general finaliza el 4 de enero de 2022 y corresponde al período para el que fue elegido Raúl Melara, en 2018, pero quien fue destituido por Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC la noche del 1 de mayo cuando la nueva legislatura tomó posesión. Esta destitución fue cuestionada por la comunidad internacional ya que no se siguió el proceso establecido y tampoco fue así para elegir a su sucesor: Rodolfo Delgado.

Bajo el mando de Delgado, la FGR desmanteló la unidad anticorrupción que investigaba casos de posible corrupción cometidos por el gobierno de Nayib Bukele durante la pandemia, así como también se engavetaron los 12 casos que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) había entregado para que la FGR iniciara procesos.

Pese a dichos antecedentes, Guillermo Gallegos (GANA) aseguró que su partido respalda la reelección de Delgado. “Noventa días antes que finalice el funcionario que ocupa la FGR debe iniciarse el proceso. Yo esperaría, y lo tengo que decir muy sinceramente, que el licenciado Rodolfo Delgado pueda participar y, en lo personal, me gustaría que pueda elegirse como fiscal y pueda tener un período de tres años por los resultados positivos que ha venido dando”, consideró.

Críticas

Pese al primer espaldarazo recibido por Delgado, los partidos de oposición consideraron que el proceso puede verse afectado por la mayoría con que cuenta Nuevas Ideas en la Asamblea, lo que significaría repetir el proceso de elecciones de cargos de segundo grado que ya fueron llevadas y convertirlas en procesos en los que lo que se buscaba era interrogar a postulantes si estaban de acuerdo o no con las acciones del gobierno, para elegir a personas afines.

“No cabe duda, y podemos anticipar que será un proceso similar. La guía para evaluar a quienes aspiren a este cargo irá encaminada a validar que los que participen puedan validar las acciones que no están en el marco de la ley por parte de esta Asamblea y el gobierno central”, consideró Anabel Belloso (FMLN).

“Por los antecedentes que tenemos, no tendremos criterios claros, sino preguntas para que respondan lo que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados quieren”, agregó.

En el tema de los criterios también se pronunció Claudia Ortiz (Vamos), quien recalcó la necesidad de un baremo para medir con puntuaciones los méritos de los interesados.

“Vamos a ver qué pasa en esta nueva elección. En las últimas hemos visto que se repiten vicios del pasado: se ponen personas que no solo nos queda duda si son independientes, no nos queda duda que están siendo nombradas para ser parte del aparataje para darle más poder al poder y no su trabajo para limitar”, apuntó.

“El fiscal actual ya hemos visto cómo fue nombrado. Si se buscara su reelección no sería correcto. Debería abrirse proceso para evaluar perfiles, y evaluar cada uno con parámetros previamente definidos, para saber qué candidato o candidata puede hacer el mejor trabajo”, sentenció Ortiz.