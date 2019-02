GANA recomienda al fiscal que investigue antes de acusar

Que evite hacer cuestionamientos sin tener evidencia veraz es una recomendación que la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) le hace al fiscal general de la República, Raúl Melara.

La reacción del partido es a raíz de la reciente apertura de un expediente en la Fiscalía para investigar una supuesta compra de voluntades de diputados durante la gestión presidencial de Mauricio Funes.

El fiscal cuando anunció que se abrió el expediente dijo que iban a constatar la veracidad de audios publicados por la Revista Factum, en los cuales se presume que Funes confiesa que pagó con fondos públicos para recibir apoyo de diputados de la Asamblea Legislativa.

"Creo que el fiscal debe de actuar en lo correcto, no por chambres, no porque aquí sale un audio que todavía no sabemos si es veraz o no es veraz, pero eso tiene que investigarlo el fiscal antes de actuar porque si no va a cometer los errores de estar haciendo investigaciones que no se ha probado científicamente que esos audios son auténticos", dijo el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, al ser cuestionado sobre el tema en la Asamblea.

De igual forma, aseguró que no se dan por aludidos por las acusaciones surgidas a raíz de los audios publicados.

Personalmente dijo que no había recibido ofrecimientos de dinero con el fin de apoyar las propuestas del entonces presidente.

Sin embargo, dijo que cada uno de los 84 diputados que ejerció sus funciones en las legislaturas durante la administración de Funes tiene que hacerse responsable de sus acciones, en caso de que haya sido sobornado, y someterse a lo que la ley establezca.

"No sé nada de eso (compras de voluntades), por supuesto que nunca (recibió dinero), creo que los 84 somos responsables de nuestras actuaciones, si alguno ha cometido un error será la justicia la que va a tener que prevalecer, pero no podemos juzgar a alguien porque hay un video, porque hay un audio", concluyó el legislador.